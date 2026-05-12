I 10 brunch più particolari da provare in Italia e in Europa: da quello dove adottare gatti a quello nella giungla

Il brunch rappresenta il perfetto equilibrio tra relax e socialità e riesce a unire due pasti tra i più amati degli italiani, la colazione e il pranzo. Ma cosa succede se si fa in un posto più iconico del solito? Fanpage.it ha selezionato 10 locali originali in Italia e in Europa dove vivere un’esperienza un po’ diversa.

La cultura del brunch ha smesso da tempo di essere soltanto una moda metropolitana. Negli ultimi anni si è trasformata in un vero rituale del weekend, fatto di piatti curati, location scenografiche e concept sempre più particolari. E in vista delle vacanze, voli permettendo, l’Italia e l’Europa offrono alcuni degli indirizzi più insoliti da provare almeno una volta. C’è il brunch parigino dove si possono adottare gatti, quello ispirato ai quadri di Van Gogh a Bucarest, la terrazza sospesa sulle Alpi svizzere o ancora gli hotel italiani dove fare colazione guardando il mare della Costiera Amalfitana. Luoghi che trasformano il brunch in una vera e propria esperienza da vivere, ben oltre avocado toast e pancakes.

Parigi tra monasteri, bistrot e caffè pieni di gatti

Nel cuore dell’11° arrondissement di Parigi, Ter. reinventa completamente il concetto di brunch urbano. Il locale, dall’estetica contemporanea e quasi cinematografica, alterna legno chiaro, grandi vetrate e dettagli industriali. Qui il brunch viene servito con una forte attenzione alla sostenibilità e ai prodotti stagionali. In menù compaiono uova morbide, brioche gourmet, piatti vegetali e cocktail creativi, con formule che partono da 29 euro. La particolarità del posto è la cucina aperta e interattiva, che rende l’esperienza più dinamica e, soprattutto, la centralità delle uova alla maionese: si tratta infatti del primo bar che si concentra su questo piatto tipico francese.

Le uova di Ter., Paris

Di tutt’altro aspetto è invece Chat Rivari Café, nel 13° arrondissement, gestito da Aniss e Marie. Si tratta di uno dei brunch più particolari della capitale francese, pur rimanendo uno dei più semplici. Vegan café dall’atmosfera intima e accogliente, è diventato celebre perché ospita gatti adottabili che vivono liberamente nello spazio. Tra poltrone morbide, scaffali pieni di libri e luci, si possono gustare cinnamon roll, pancake vegani, toast salati e tè artigianali mentre si interagisce con gli animali. Il prezzo del brunch è di 28 euro, ma ciò che lo rende speciale è proprio la presenza di questi piccoli gatti che cercano casa.

Aniss e Marie, i fondatori di Chat– Rivari, Paris

A pochi chilometri dalla città, l’Abbaye des Vaux-de-Cernay propone invece uno dei brunch più scenografici di Francia. Ospitato nell’antico refettorio dei monaci dell’abbazia restaurata da Paris Society, il brunch sembra uscito da un film storico. Soffitti altissimi, tavolate monumentali, candelabri e grandi finestre gotiche fanno da sfondo a un buffet estremamente ricco, che spazia dalla viennoiserie francese ai piatti gastronomici più elaborati. Il prezzo per il brunch è di 25 euro, ma l’esperienza è pensata come un vero viaggio immersivo nella storia.

Il brunch all’Abbaye des vaux de cernay

Barcellona e il brunch nella giungla

A Barcellona, Exotica Brunch ha costruito il proprio successo su un’estetica coloratissima e tropicale. Il locale sembra una piccola giungla urbana, tra pareti floreali, neon, cocktail scenografici e piatti pensati per essere fotografati. Ma oltre all’impatto visivo, il menu punta su combinazioni creative: french toast esagerati, uova benedict rivisitate, burger da brunch e smoothie tropicali. I prezzi restano comunque praticabile anhce per la città, e la formula del brunch costa 20 euro.

Uno dei piatti colorati del brunch di Exotic Barcelona

Bucarest e il café ispirato a Van Gogh

Nel centro di Bucarest, il Grand Café Van Gogh unisce brunch e arte in uno spazio ispirato all’immaginario del celebre pittore olandese. Le sale richiamano i colori caldi e le atmosfere dei quadri di Vincent Van Gogh, tra dettagli delle opere, pareti decorate e arredi bohémien. Il menu mescola cucina internazionale e piatti tipici del brunch come toast gourmet, omelette, dolci fatti in casa e cocktail. Il prezzo per persona per il brunch parte da circa 40 euro.

Grand café Van Gogh, Bucharest

In Svizzera il brunch sospeso sulle Alpi

Tra le esperienze più spettacolari d’Europa c’è sicuramente quella dello Piz Gloria sul monte Schilthorn, in Svizzera, raggiungibile tramite funivia a oltre 2.900 metri di altitudine. Qui il brunch viene servito con una vista panoramica sulle Alpi bernesi, in uno scenario che ha ospitato anche le riprese di un film di James Bond. L’atmosfera è elegante e profondamente legata alla montagna, con grandi vetrate affacciate sulle cime innevate e il ristorante che ruota di 360 gradi durante il tempo del brunch. Il menù del brunch, che include prodotti tipici svizzeri, pane fresco, formaggi alpini, rösti e specialità calde, costa circa 40 euro a persona.

Brunch al Piz Gloria, Svizzera

Berlino e la casa nel giardino segreto

A Berlino, House of Small Wonder è diventato uno dei locali più iconici della città grazie alla sua estetica da serra. Tra scale in ferro battuto, vegetazione e luce naturale, il locale sembra nascosto dentro un giardino segreto. Il brunch fonde influenze europee e giapponesi, con croque monsieur, matcha latte, fluffy pancakes e piatti giapponesi molto curati, e il prezzo del menù del brunch è di 18 euro a persona.

House of small wonder, Berlino

In Italia tra Costiera Amalfitana, giardini segreti e ville storiche

A Positano, Villa Magia trasforma il brunch in un’esperienza che offre una vista incredibile sulla Costiera Amalfitana. La struttura domina il mare con terrazze affacciate sulle case color pastello della città. Il menu valorizza ingredienti mediterranei e locali, tra frutta fresca, piatti di pesce, dolci artigianali e brunch gourmet tipicamente in stile italiano.

Villa Magia, Positano

Più intimo e sofisticato è invece il brunch di Palazzo Tafuri, a Nardò, nel Salento. Ospitato in una dimora storica restaurata, il ristorante unisce lusso e tradizione pugliese contemporanea. Gli interni mantengono elementi originali del palazzo, creando un’atmosfera elegante, storico e allo stesso tempo accogliente. Il brunch qui punta molto sulla territorialità, con focacce, prodotti locali, formaggi e preparazioni stagionali che reinterpretano la cucina salentina in chiave moderna.

Il cortile di Palazzo Tafuri, Salento

Nel cuore di Roma, Le Jardin dell’Hotel de Russie resta infine uno degli indirizzi più iconici per chi cerca un brunch immerso nel verde. Il giardino segreto dell’hotel, nascosto tra le vie del centro storico, crea un contrasto sorprendente con il caos cittadino. Il menù, supervisionato dallo Chef Fulvio Pierangelini, combina cucina italiana e internazionale, tra grandi classici del brunch e piatti più raffinati firmati dall’hotel. Il prezzo in questo caso è più elevato, ed è 98 euro per gli adulti mentre 55 euro per i bambini.