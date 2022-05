Elisabetta II torna in pubblico in rosa brillante: la spilla nasconde un toccante omaggio La regina Elisabetta è tornata a mostrarsi in pubblico, indossando un vestito a fiori con cappottino rosa brillante. Immancabile la spilla: questa in diamanti, zaffiri e rubini è tra quelle indossate più raramente.

A cura di Giusy Dente

Di recente alcuni problemi di salute della regina Elisabetta hanno fatto molto preoccupare i sudditi inglesi. La sovrana a ottobre 2021 è stata ricoverata in ospedale e poi, più di recente, ha avuto il Covid, seppur con sintomi lievi fortunatamente. Una volta guarita è immediatamente tornata i suoi impegni, ma i medici la seguono costantemente per monitorarne le condizioni e per controllare che non si affatichi troppo. Proprio per questo si è fatta vedere poco in pubblico ultimamente e ha anche disertato degli appuntamenti importanti. In sua assenza, ne hanno fatto le veci Kate e William oppure Carlo e Camilla. Questi ultimi erano presenti per esempio al suo posto sia alla cerimonia di apertura del parlamento inglese che in occasione della tradizionale messa di Pasqua. La 96enne ha però scelto di non mancare al Chelsea Flower Show a Londra.

Elisabetta II riappare in pubblico

La regina Elisabetta ha preso parte al Chelsea Flower Show a Londra. Insieme a lei c’erano altri membri della royal family: il duca di Gloucester, il duca di Kent, il principe Michele di Kent e la principessa Alexandra. C’erano anche il principe Edoardo con sua moglie Sophie, la contessa di Wessex. Infine erano presenti la principessa Beatrice col marito Edoardo Mapelli Mozzi. L’evento quest’anno era più festoso che mai, innanzitutto perché rientra all’interno delle celebrazioni per il Giubileo di platino, gli storici 70 anni di Elisabetta sul trono d’Inghilterra. Ma l’evento segna anche un ritorno alla normalità, dopo l’annullamento delle precedenti due edizioni a causa del Covid.

La regina Elisabetta in outfit rosa brillante

Nelle ultime tre settimane la regina si è mostrata in pubblico solo due volte: alla cerimonia d'inaugurazione di una nuova linea ferroviaria che porta il suo nome e ancora prima al Royal Windsor Horse Show, uno spettacolo equestre. Lunedì 24 maggio la sovrana si è invece recata al al Chelsea Flower Show di Londra. Avendo ancora problemi di mobilità, la 96enne si è spostata in una golf card guidata da un autista, per visitare i giardini. L'area è stata allestita con dei mughetti appositamente per lei, essendo i suoi fiori preferiti. Diverse attrazioni del Chelsea Flower Show sono dedicate proprio alla monarca, in onore del suo Giubileo di platino: c'è per esempio un'installazione floreale che riproduce il suo volto. Elisabetta II ha preso parte all'evento con un cappotto rosa brillante e un abito a fiori (con tanto di rossetto fucsia abbinato), sorridente con tutti.

Il significato della spilla della regina

La regina nel suo outfit ha inserito un dettaglio speciale. Il gioiello a cui non rinuncia mai è la spilla, sempre appuntata alla giacca o al cappotto. Quella di questa volta ha un significato importante: è un omaggio ai suoi genitori, re Giorgio VI e la regina Elisabetta. La spilla a forma di fiore ha un diamante centrale ed è impreziosita da rubini blu e zaffiri rosa. Le è stata regalata dai genitori in occasione del 19esimo compleanno, per partecipare al Royal Chelsea Flower Show del 1945. È stata realizzata da Cartier ed è uno dei gioielli che ha sfoggiato più raramente.