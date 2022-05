Elisabetta II inaugura la metro che porta il suo nome in giallo limone (e col cappellino) Negli ultimi mesi la regina Elisabetta era uscita raramente da palazzo: a sorpresa si è presentata all’inaugurazione della metro che porta il suo nome sfoggiando uno dei suoi amati completi colorati.

A cura di Beatrice Manca

Quanto ci era mancata la regina Elisabetta e quanto ci erano mancati i suoi cappottini colorati, cifra inconfondibile dell'inossidabile stile di sua maestà. Dopo una lunga assenza la sovrana era tornata in pubblico, prendendo parte alla serata di gala conclusiva del Royal Windsor Horse Show avvolta in una mantella con perle ricamate. Anche se i problemi di salute l'avevano costretta a diradare le pubbliche apparizioni, aveva continuato a lavorare da palazzo, gestendo l'agenda con comodi abiti fantasia. Ma adesso la regina è tornata per le strade di Londra con il suo signature look: cappotto giallo limone e cappellino in tinta con fiocchi e fiori.

La regina Elisabetta all'inaugurazione della Elizabeth Line

La regina Elisabetta ha fatto una visita a sorpresa alla stazione di Paddington, a Londra, per la conclusione dei lavori della linea lilla della metropolitana. Un evento eccezionale per due motivi: la nuova linea della metro porta il suo nome (Elizabeth Line), un onore non da poco per un capo di stato ancora in vita. Inoltre è la prima volta che la regina esce dalle mura della sua tenuta a Windsor dopo la cerimonia di commemorazione del principe Filippo. Elisabetta II è apparsa sorridente e serena: solo il bastone tradisce i suoi 96 anni appena compiuti.

La regina Elisabetta inaugura la Elizabeth Line a Londra

Il completo giallo della regina Elisabetta II

Per l'occasione la regina ha scelto il suo completo preferito: soprabito giallo limone e cappellino coordinato con un originale decoro di rose blu, farfalle e nastri. La predilezione per i colori accesi nasce per ragioni pratiche: essere visibile anche da lontano e facilmente individuabile tra la folla in caso di pericolo. Elisabetta II ha completato il look con i suoi mocassini preferiti, con il tacco basso e la fibbia dorata, e una borsa nera Launer London.

La regina Elisabetta con un completo giallo limone

Il tocco di classe? La spilla scintillante ton sur ton, che richiamava i bottoni dorati, e i guanti bianchi, forse indossati anche come misura di protezione. Dio salvi la regina e il suo stile!