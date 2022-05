La regina Elisabetta torna in pubblico più elegante di prima: alla parata con la mantella di perle La regina Elisabetta II ha una passione per i cavalli e non poteva certo perdersi il Royal Windsor Horse Show: per l’occasione ha scelto l’eleganza del grigio e del celeste.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le tante assenze della regina Elisabetta dalla vita pubblica avevano fatto preoccupare i sudditi: l'inossidabile sovrana però è tornata in pubblico, più vispa e sorridente che mai. Non poteva certo perdersi il suo evento preferito, il Royal Windsor Horse Show: dopo aver ammirato la parata di cavalli con l'iconico foulard di seta in testa, la regina ha preso parte all'evento di chiusura dello spettacolo equestre, una performance speciale per celebrare il Giubileo di Platino.

La regina Elisabetta di nuovo in pubblico

La passione di Elisabetta II per i cavalli

Quest'anno la regina Elisabetta festeggia 70 anni sul trono e la sua agenda è fitta di impegni: i medici però le hanno consigliato di rallentare, visti i problemi di mobilità che la regina ha avuto negli ultimi mesi. Alla cerimonia di apertura del Parlamento, per esempio, è stata sostituita dal figlio Carlo: accanto a lui c'era anche Camilla di Cornovaglia, chic in blu. Pochi giorni dopo, però, eccola tornare in pubblico sorridente e composta come al solito. L'occasione? Il Royal Windsor Horse Show 2022, un evento dedicato al mondo equestre. La regina Elisabetta II ha una vera e propria passione per i cavalli, tanto da posare con due pony per il ritratto ufficiale del 96esimo compleanno.

La regina Elisabetta II con una borsa Launer London

La regina Elisabetta con la mantella ricamata di perle

Domenica 15 maggio la regina ha assistito alla cerimonia di chiusura dell'evento: ha percorso il tappeto rosso più elegante che mai in un abito celeste abbinato a una mantella grigia con preziosi ricami di perle sull'orlo. Ai piedi, gli iconici mocassini con il tacco basso e la fibbia dorata e al braccio l'immancabile borsa Launer London. Il brand è così legato alla regina Elisabetta da aver rimesso in vendita una delle sue borse preferite.

Leggi anche Kate Middleton sfoggia il tailleur nude per la prima uscita pubblica con la principessa Anna

Elisabetta II arriva al Royal Windsor Horse Show

Neanche il bastone, ormai suo fidato compagno, ha potuto rallentarla: la regina è apparsa di buon umore ed emozionata e si è anche concessa un piccolo vezzo: il rossetto color fragola sulle labbra, che applica sempre da sola con eccezionale precisione!