Camilla Parker Bowles ai funerali di Elisabetta II: la spilla a forma di cuore è un omaggio alla regina Camilla Parker Bowles è la nuova regina consorte. Ai funerali di Elisabetta II ha indossato una spilla preziosa per omaggiarla.

A cura di Giusy Dente

Con la morte di Elisabetta II, lo scorso 8 settembre, si è aperta una nuova era: quella del re Carlo III. La proclamazione è avvenuta il 10 settembre, in presenza della neo regina consorte Camilla Parker Bowles. Carlo e Camilla sono sposati dal 2005, ma si conoscono dagli anni '70: un primo fidanzamento interrotto dopo poco tempo, poi rapporti di amicizia, infine l'amore clandestino quando lui era sposato con Lady D. Il tradimento ai danni della tanto amata "principessa triste" ha fortemente danneggiato l'immagine di Camilla agli occhi dei sudditi e non ha avuto vita facile nemmeno all'interno della royal family, ma nulla ha potuto separarla da Carlo e il loro amore non è mai stato scalfito.

Camilla Parker Bowles nuova regina consorte

Camilla Parker Bowles così come tutti gli altri membri della royal family, in questi giorni di lutto ha sempre rispettato il rigido dress code a lei imposto. Quando muore un membro della famiglia reale c'è un'etichetta rigorosa, che regolamenta ogni singolo dettaglio dell'abbigliamento. Per le donne: gonne, calze scure, cappello, gioielli di perle. Durante la proclamazione di re Carlo III, sua moglie Camilla Parkwe Bowles ha indossato un abito nero di pizzo abbinato a una collana di perle (i cosiddetti "gioielli del lutto").

Alla veglia funebre ha omaggiato la defunta sovrana con una spilla di diamanti, regalatale proprio da lei in seguito al matrimonio con Carlo. Spilla-insetto, invece, nella camera ardente, un'altra scelta non casuale: si tratta di un gioiello a cui è molto legata, appartenente alla sua collezione personale e regalatole dal defunto padre prima che sposasse Carlo e diventasse ufficialmente parte della royal family.

La regina consorte al funerale di Elisabetta II

Camilla Parkwe Bowles è arrivata all'Abbazia di Westminster nella stessa auto di Kate Middleton: presenti con loro anche i piccoli George e Charlotte, primogenito e secondogenita della principessa di Galles. Assente invece il più piccolo dei tre, Louis. Al funerale hanno preso parte anche i due figli di Camilla nati dal precedente matrimonio con Andrew Parker Bowles, Tom e Laura. La neo regina consorte ha indossato l'abito nero imposto dal dress code, abbinato a calze opache scure, borsa di vernice nera e scarpe dello stesso colore.

Ha aggiunto un cappello con veletta, anche questo richiesto per le donne e indossato anche da Kate Middleton. Al lato sinistro del cappotto si può notare la Hesse Diamond Jubilee Brooch, spilla a forma di cuore con zaffiri, con all'interno il numero 60 in cifre cirilliche. Il numero indica il numero di anni in un regno del Giubileo di Diamante, difatti risale ai 60 anni di regno della regina Vittoria del 1987. Camilla ha indossato questo gioiello già altre volte in passato, è uno dei più antichi e preziosi della collezione reale, un omaggio alla lunga storia della royal family.