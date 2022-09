Camilla Parker Bowles nella camera ardente della regina: perché ha indossato la spilla-insetto Camilla Parker Bowles ha partecipato alla funzione che si è tenuta oggi nella camera ardente allestita a Westminster Hall per la regina Elisabetta II. Ha rispettato la tradizione del total black in segno di lutto ma ha aggiunto al look una originale spilla a forma di insetto.

A cura di Valeria Paglionico

La salma della regina Elisabetta II, deceduta lo scorso 8 settembre, è arrivata a Londra e per commemorarla al meglio prima dei funerali di lunedì 19 settembre è stato organizzato un solenne corteo funebre. La bara, accompagnata da figli e nipoti della sovrana, da re Carlo in abiti militari a Harry in tight, è stata trasportata da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente in suo onore. La regina consorte Camilla Parker Bowles ha seguito la processione in auto al fianco di Kate Middleton e ha poi partecipato alla funzione in prima linea. In quanti hanno notato l'originale spilla a forma di insetto che portava sul cappotto?

Camilla in total black nella camera ardente

Per partecipare all'ennesima commemorazione funebre in onore di Elisabetta II Camilla ha rispettato la tradizione del total black in segno di lutto. Completo nero con gonna al ginocchio e casacca con lo scollo a V coordinata: nel look della regina consorte non sono mancati i collant scuri, i décolleté col tacco e il cappello in pieno stile bon-ton. Ha poi aggiunto la collana di perle che sfoggia da giorni, un omaggio alla defunta regina, visto che i gioielli bianchi vengono associati al lutto dal protocollo reale. A spiccare, però, è stata la spilla portata agganciata sul petto, un originale prezioso a forma di insetto allungato che riproduce una sorta di cavalletta in oro bianco.

Camilla con la spilla–insetto

Il valore simbolico della spilla-insetto di Camilla

Per quale motivo Camilla ha osato tanto nella camera ardente allestita per Elisabetta II? Non ha scelto la spilla-insetto a caso, si tratta di un gioiello della sua collezione personale a cui è particolarmente legata, regalatole dal defunto padre prima che sposasse Carlo ed entrasse ufficialmente a far parte della Royal Family. La regina consorte, inoltre, adora le spille a forma di insetto, ne possiede altre due che riproduco le fattezze di una libellula, una con le ali blu, l'altra d'argento. La cosa che in pochi sanno è che questa insolita passione l'ha sempre accomunata alla sovrana, basti pensare al fatto che durante il discorso alla COP2 The Queen portava una spilla a farfalla, pensata per essere un riferimento al marito perso da poco.