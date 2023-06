Kate Middleton è chic in bianco e nero: il vestito midi sembra un completo in due pezzi Sembra un completo giacca-gonna, invece è un vestito all in one. È il royal look del giorno, l’outfit bianco e nero sfoggiato da Kate Middleton a Londra.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Self–Portrait

Kate Middleton dopo aver partecipato al primo Trooping The Colour di re Carlo III (con un simbolico outfit verde) e dopo la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera (con l'abito a pois riciclato), è tornata in pubblico per un impegno diverso dai soliti. La principessa del Galles era presente alla riapertura della National Portrait Gallery di Londra, che è pronta ad accogliere nuovamente i visitatori nelle sue sale dopo una lunga chiusura. Negli ultimi tre anni è stato portato avanti un programma di ristrutturazione chiamato Inspiring People. Si tratta della più grande opera di riqualificazione che la struttura abbia visto dal 1896. Per l'occasione, la principessa ha scelto un look chic in bianco e nero.

Kate Middleton in Self–Portrait

Kate Middleton è un'appassionata d'arte

L'arte e la fotografia sono passioni di vecchia data della moglie del principe William. Kate Middleton ha studiato proprio Storia dell'arte all'Università di St. Andrews e nel corso degli anni ha scattato diverse foto ufficiali per i membri della royal family, in particolare i propri figli. Non è tutto. Durante la pandemia, la principessa ha collaborato con la galleria per un progetto fotografico culminato con la pubblicazione del volume Hold Still: A Portrait of Our Nation, interamente dedicato a scatti di vita quotidiana durante il blocco in Gran Bretagna.

Kate Middleton in Self–Portrait

Il look di Kate Middleton

Per la visita di oggi alla National Portrait Gallery di Londra, Kate Middleton ha indossato un delizioso look total white. Sembra un due pezzi, mentre in realtà è un all in one. Il vestito midi intero è composto da un blazer corto in bouclé con rifiniture nere, bottoni gioiello, cintura sottile incorporata tasche e da una maxi gonna plissettata in chiffon. È del brand Self-Portrait e sul sito ufficiale del brand costa 525 euro. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté slingback in pelle scamosciata nera di Aquazzurra, con il raffinato e iconico fiocchetto sul retro che le rende uniche e inconfondibili.

in foto: abito Self–Portrait

Costano 675 euro. Infine ha aggiunto una pochette in pelle trapuntata nera di Chanel, impreziosendo il tutto con sofisticati ed eleganti gioielli. Per l'occasione la principessa ha scelto i suoi orecchini preferiti, orecchini pendenti con diamanti e perle. Kate Middleton è entrata nel museo due giorni prima dell'effettiva riapertura al pubblico, in quanto sostenitrice del museo, un grande punto di riferimento culturale della capitale. Ne ha approfittato anche per incontrare alcune famiglie in vista del lancio, a settembre, di un nuovo programma dedicato agli under 5. Col look black&white ha fatto centro, risultando come sempre impeccabile e raffinata, elegante e di classe.