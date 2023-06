Kate Middleton al Trooping the Colour 2023: il significato simbolico del look verde Primo Trooping the Colour per re Carlo III. L’evento ha riunito la royal family: presenti anche Kate e William coi principini.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Andrew Gn, cappello Philip Treacy

Primo Trooping the Colour per re Carlo III. Il figlio della regina Elisabetta (morta l'8 settembre a 96 anni) è stato incoronato ufficialmente con la cerimonia del 6 maggio scorso. Oggi come da tradizione lui festeggia il suo compleanno in qualità di sovrano. È una tradizione antichissima, che si ripete nella royal family da centinaia di anni. Giugno è stato scelto (tra le altre cose per questioni climatiche) per celebrare di anno in anno la venuta al mondo del monarca in carica, indipendentemente dal suo effettivo giorno di nascita. Nel caso di Carlo III, è il 14 novembre. Ecco perché nel Regno Unito re e regine festeggiano sempre due compleanni: quello della nascita vera e propria e quello "istituzionale" nel mese di giugno. L'occasione ha riunito la royal family al completo (o quasi). Nessun invito per Harry e Meghan Markle. Immancabili i principi del Galles: l'erede al trono William con Kate Middleton e i loro tre figli, i principini Charlotte, Louis e George.

Il look di Kate Middleton

Dopo il candido look firmato Alexander McQueen dello scorso anno, la principessa stavolta ha puntato sul colore. In effetti il bianco è una nuance che ha sfoggiato più volte: nel 2011, nel 2016, nel 2022. Quest'anno la scelta è invece caduta sul verde. Look firmato Andrew Gn per Kate Middleton: il cappottino è stato realizzato su misura per lei e presenta finiture in raso nero e bottoni gioiello realizzati a mano. Lo ha abbinato a un paio di décolleté col tacco dello stesso colore. Immancabile in queste occasioni ufficiali è il cappello: questo è un modello di Philip Treacy (uno dei brand preferiti dai reali) a tesa larga con nastro e fiocco posteriore.

I gioielli della principessa

Per Kate Middleton è il primo evento ufficiale in qualità di colonnello delle guardie irlandesi. Avrebbe a tutti gli effetti potuto indossare una divisa e viaggiare a cavallo, ma non lo ha fatto. Ha viaggiato a bordo della carrozza accanto alla regina Camilla, anche lei da poco colonnello (e per questo in abito d'ispirazione militare). Tuttavia, la principessa del Galles ha reso omaggio al suo reggimento indossando il verde, il colore delle guardie irlandesi. Ha aggiunto la spilla d'oro di Cartier a forma di trifoglio e un paio di orecchini pendenti: sono quelli con zaffiri blu e diamanti appartenuti alla defunta principessa Diana.