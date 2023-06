Trooping the Colour 2023, Camilla debutta in “divisa”: perché indossa l’abito d’ispirazione militare Non poteva mancare Camilla al primo Trooping the Colour per re Carlo. La regina ha cambiato stile: al posto di un look tradizionale uno d’ispirazione militare.

A cura di Giusy Dente

Camilla in Fiona Clare, cappello Philip Treacy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutta la royal family si è riunita per il primo Trooping the Colour di re Carlo III. L'evento ha una tradizione secolare per la monarchia inglese e viene organizzato per celebrare il compleanno "istituzionale" del sovrano, dunque in una data diversa da quella della nascita vera e propria. Solitamente, la parata viene organizzata nel mese di giugno. Quest'anno è stata rimandata di qualche giorno, solo per distanziarla dall'incoronazione del 6 maggio. L'esibizione quest'anno coinvolge 1400 soldati in parata, 200 cavalli e 400 musicisti. La parata si sposta da Buckingham Palace fino alla Horse Guard's Parade. I membri della famiglia reale partecipano a cavallo e in carrozza, per poi affacciarsi al balcone del Palazzo per il saluto. Il Trooping the Colour 2023 è anche il primo che vede Camilla nelle vesti di regina.

Il significato del look di Camilla

La regina Camilla ha una cosa in comune con Kate Middleton (nota per la sua passione per il riciclo): anche la moglie del re non ama gli sprechi. Per questo motivo, l"anno scorso al Trooping the Colour ha riciclato il look. Ha indossato lo stesso outfit che aveva proposto l'anno precedente a un altro evento, al Royal Ascot: coat dress a righe firmato dallo stilista britannico Bruce Odfield (ovviamente con immancabile cappello).

Camilla in Fiona Clare, cappello Philip Treacy

Stavolta la regina ha partecipato per la prima volta a un evento publico ufficiale sfoggiando una sorta di divisa, un look molto diverso dai soliti che ha un significato. Infatti Camilla con l'ascesa al trono di Carlo ha assunto il ruolo di colonello dei Grenadier Guards, l'importante reggimento di fanteria dell’esercito britannico. Il titolo era del principe Andrea, che però è stato privato dei suoi titoli militari a causa degli scandali sessuali in cui è coinvolto. Kate Middleton è invece diventata colonnello delle guardie irlandesi.

Camilla in Fiona Clare, cappello Philip Treacy

La regina Camilla era seduta sulla carrozza proprio assieme a Kate Middleton. Per Camilla è il primo evento di Stato in qualità di colonnello dei Grenadier Guards, ecco perché ha cambiato stile. Nessun abito bon-ton per lei, abituata ad outfit eleganti in colori scuri. Stavolta la scelta è caduta su un abito in seta rossa di Fiona Clare, ispirato all'uniforme delle guardie. Ha aggiunto un cappello di Philip Treacy.