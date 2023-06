I principini al Trooping the Colour 2023: George e Luis coordinati, Charlotte veste alla marinara George, Charlotte e Louis sono stati tra i grandi protagonisti del primo Trooping the Colour dedicato a re Carlo III. I due fratellini si sono vestiti in coordinato, mentre la principessa ha indossato un abito alla marinara: ecco tutti i dettagli dei loro look.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è tornata ad apparire in pubblico al gran completo a poco più di un mese dall'incoronazione di re Carlo III: oggi viene infatti celebrato il compleanno del sovrano con il Trooping the Colour, la parata organizzata fuori i cancelli di Buckingham Palace che si conclude col saluto dei Windsor dal balcone del palazzo. Si tratta di una tradizione risalente al 1748 quando Giorgio II decise di sovrapporre alla Festa della Bandiera i festeggiamenti pubblici del genetliaco del monarca (anche se la data di nascita cade in un momento diverso dell'anno). Per Carlo III si tratta di un gran debutto, visto che fino allo scorso anno aveva infatti preso parte all'evento solo nei panni di principe. Se Harry e Meghan hanno deciso di "disertare", alla parata non potevano mancare i principini George, Charlotte e Louis.

George e Luis in giacca e cravatta

Tra i protagonisti più attesi del primo Trooping the Colour dedicato a re Carlo III non potevano che esserci i piccoli di casa Windsor, i principi George, Charlotte e Louis. Hanno partecipato alla parata in una delle tradizionali carrozze reali, insieme a loro c'erano Kate Middleton e la regina Camilla: tra bronci, sorrisi e saluti sono riusciti ancora una volta ad attirare tutti i riflettori. Cosa hanno indossato? L'erede al trono diretto George e suo fratello Luis si sono vestiti in coordinato, apparendo adorabili come due gemellini. Hanno sfoggiato dei completi classici blu navy con la giacca doppiopetto, la camicia azzurra e la cravatta rossa. Se da un lato il maggiore ha potuto indossare i pantaloni lunghi in tinta, per il più piccolo sono stati preferiti dei bermuda rossi.

I principini al Trooping the Colour

Perché i principini vestono in rosso, bianco e blu

La principessina Charlotte si è invece distinta per eleganza vestendosi alla marinara. Ha indossato un abitino bianco con la gonna scampanata al ginocchio e l'iconica camicetta middy decorata con dettagli a contrasto in rosso fuoco, dal maxi fiocco sul davanti alle righe sul colletto. A segnare il punto vita è stato un nastro total red, mentre per quanto riguarda le scarpe ha sfoggiato delle ballerine total white. Niente cerchietto tra i capelli, per la figlia di Kate Middleton è stata scelta un'acconciatura raccolta e intrecciata dall'animo bon-ton che ha messo in risalto i lineamenti del viso. Charlotte non ha esitato a sorridere ai sudditi, dando l'ennesima prova di essere una principessa in erba perfetta. Il motivo per cui si sono vestiti tutti e tre di bianco, rosso e blu? Sono i colori simbolo della Gran Bretagna.