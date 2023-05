Perché il principino Louis non era coi fratelli Charlotte e George al concerto dell’incoronazione L’incoronazione di re Carlo si è chiusa con un concerto. Erano presenti Kate e William coi figli Charlotte e George. Perché era assente il terzogenito Louis?

L'incoronazione di re Carlo III sabato 6 maggio ha riunito l'intera royal family sotto gli occhi del mondo intero. Accanto al nuovo sovrano c'era la consorte Camilla, compagna di una vita intera, che ha ufficialmente assunto il titolo di regina. Presenti ovviamente anche i principi di Galles: William e Kate hanno partecipato assieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. I bambini hanno accompagnato i genitori anche al concerto di domenica, che ha chiuso in grande stile i due giorni di festa. Si è esibita, tra gli altri, anche Katy Perry, scintillante in un abito color oro a effetto metallico. I bimbi, però, non erano "al completo": allo show erano presenti solo due di loro.

Perché il piccolo Louis era assente

È stato un fine settimana memorabile per la famiglia reale, che ha celebrato l'incoronazione di re Carlo III. Dopo la cerimonia del sabato, i festeggiamenti sono andati avanti la domenica, con un concerto. Vi hanno preso parte re e regina assieme ai principi del Galles. Kate e William erano in prima fila assieme ai figli, eredi al trono: il primogenito George e la secondogenita Charlotte.

Louis e Charlotte durante la cerimonia di incoronazione di sabato

Dietro di loro c'era la principessa Eugenia di York (in attesa del secondo figlio) col marito Jack Brooksbank e si sono uniti anche il principe Edoardo con la sua famiglia, Zara e Mike Tindall. Il principe Louis, il terzogenito del principe William e Kate Middleton, non era presente assieme al resto della famiglia.

Charlotte e George al concerto di domenica

Il piccolo si è distinto sabato con le sue solite facce buffe e le smorfie, con tanto di sbadigli durante la cerimonia in Chiesa! Il suo volto tradiva a tratti comprensibile noia, altre volte curiosità: è stato anche visto urlare a squarciagola, il che ha fatto ridere mamma Kate Middleton!

Louis sul balcone con la famiglia durante la cerimonia di sabato

Il piccolo di casa ha 5 anni (compiuti il mese scorso) e forse, proprio data la sua età, si è scelto di non portarlo al concerto della domenica, iniziato ben oltre l'ora della buonanotte per lui e andato avanti fino a tardi.