Katy Perry al concerto per l’incoronazione di re Carlo, sul palco brilla con l’abito metallico Katy Perry ha cantato per re Carlo e la regina Camilla nel concerto organizzato per festeggiare l’incoronazione. Ha indossato un abito principesco.

A cura di Giusy Dente

Katy Perry in Vivienne Westwood

Sabato 6 maggio il mondo intero ha puntato gli occhi su Londra e ha assistito a un evento di portata epocale: l'incoronazione di re Carlo III. Il nuovo sovrano assieme alla consorte Camilla, regina a tutti gli effetti, sono stati protagonisti assoluti di una cerimonia antichissima, che per volontà di Carlo stesso è stata leggermente snellita per durata e numero di partecipanti. Al termine del rituale nella cattedrale di Westmister, la royal family si è affacciata all'iconico balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi. Poi è stata la volta del concerto, che ha visto esibirsi per la famiglia reale Lionel Richie, i Take That, Andrea Bocelli. Ha cantato anche Katy Perry, che è ambasciatrice del British Asian Trust fondato da re Carlo nel 2007.

Katy Perry all'incoronazione

La festa dell'incoronazione è proseguita domenica sera con un concerto al Castello di Windsor. Katy Perry è salita sul palco per il re e la regina, presenti tra il pubblico assieme ai principi di Galles (Kate e William) accompagnati dai due figli Charlotte e George. Assente il piccolo di casa, Louis. La popstar ha regalato al pubblico (circa 20 mila persone) un'esibizione completa, con tutti i suoi più grandi successi.

Katy Perry in Vivienne Westwood

Infine ha ringraziato per il privilegio di aver cantato in un'occasione così prestigiosa. La 38enne ha illuminato la scena indossando un abito principesco dorato a effetto metallico, una creazione personalizzata realizzato appositamente per lei da Vivienne Westwood. Presenta corpetto scolpito con profonda scollatura, ampia gonna, schiena nuda, guanti lunghi con sbuffo all'altezza delle spalle e strascico posteriore.

Katy Perry in Vivienne Westwood

La stilista ha firmato anche l'outfit lilla sfoggiato alla cerimonia di sabato, realizzato in similpelle proveniente dagli archivi di tessuti della Maison e completato con immancabile copricapo in tulle. La cantante ha completato il look del concerto con grandi orecchini d'oro. Accenti scintillanti anche per il make-up, con capelli raccolti in uno chignon. Lo spettacolo si è chiuso con un incredibile spettacolo di luci e fuochi pirotecnici, accompagnati dall'applauso dei presenti entusiasti per la serata di festa.