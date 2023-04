I 5 anni del principe Louis: festeggia in giardino con mamma Kate e indossa il suo colore preferito Il principe Louis ha compiuto 5 anni il 23 aprile ed è diventato protagonista di alcuni nuovi scatti ufficiali. È stato immortalato in compagnia di mamma Kate Middleton mentre gioca in giardino e per l’occasione non ha rinunciato all’eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Il 23 aprile è stata una giornata speciale per la Royal Family inglese: il principe Louis, il terzo figlio di William e Kate Middleton, ha compiuto 5 anni e come da tradizione è diventato protagonista di un nuovo servizio fotografico ufficiale. Gli scatti sono apparsi ieri sul profilo social dei principi del Galles e hanno incantato i sudditi con la loro tenerezza. Il bimbo è stato immortalato in compagnia della mamma nel giardino di Adelaide Cottage, apparendo sorridente, vivace e soprattutto sempre più adorabile. Naturalmente non ha rinunciato all'eleganza che da sempre lo contraddistingue e ha indossato il suo colore preferito, il blu: ecco chi ha firmato il maglioncino del principino.

La festa in giardino di Louis

Il principino Louis è tornato a far parlare di sé ma questa volta la sua possibile assenza all'incoronazione del nonno Carlo non c'entra nulla, il piccolo ha compiuto 5 anni il 23 aprile e i Royals hanno rilasciato alcune nuove foto ufficiali che lo ritraggono. È stato immortalato in versione bucolica sullo sfondo del giardino della sua attuale residenza a Windsor, Adelaide Cottage, ed è apparso felice e divertito mentre è seduto in una carriola piena di fieno. A trasportarlo è stata mamma Kate Middleton, che sorridente e spensierata si è goduta i giochi all'aria aperta col terzo figlio. A differenza degli scorsi anni non è stata la principessa a realizzare le foto, questa volta ha preferito affidarsi alla professionista Millie Pilkington, che in soli due scatti ha saputo far emergere l'animo birichino e vivace del bimbo.

La nuova foto ufficiale di Louis

Chi ha firmato il maglione del principino

Per un giorno importante come il compleanno il look del principino Louis è stato curato in modo impeccabile. Per lui mamma Kate ha puntato ancora sul blu, il suo colore preferito, facendogli sfoggiare un adorabile maglioncino con delle righe a contrasto sul petto decorate con delle stampe geometriche.

Il maglione Little Alice London

A firmarlo è stato il brand Little Alice London, un marchio britannico per bambini di proprietà di Alice Avenel, una vecchia compagna di scuola della principessa del Galles (hanno frequentato entrambe il Marlborough College). Per completare il tutto sono stati scelti una camicia a quadretti e gli immancabili bermuba, un modello molto simile a quello indossato per la messa di Pasqua. Calzettoni blu, mocassini in tinta e capelli biondi con la fila laterale: il piccolo Louis sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bello e adorabile.