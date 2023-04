I principini vestono di blu: il significato dei look coordinati di George, Charlotte e Louis Kate e William hanno presenziato alla funzione religiosa pasquale col resto della royal family. Erano coi 3 figli, anche loro vestiti di blu come i genitori.

A cura di Giusy Dente

È stata una Pasqua all'insegna dell'unità, per la royal family, che non solo si è ritrovata per il tradizionale servizio pasquale, ma lo ha fatto anche coordinandosi coi look. Questa è stata la prima Pasqua senza Elisabetta II ed è sempre più vicina l'ufficializzazione del trono di Carlo III: ormai gli inviti per la cerimonia di incoronazione del 6 maggio sono stati resi pubblici. I membri senior della famiglia reale hanno partecipato alla funzione religiosa pasquale presso la St George's Chapel: c'erano ovviamente Carlo e Camilla ma anche il principe Andrea, la principessa Anna, Zara Tindall, Eugenie e Beatrice di York. Immancabili i principi di Galles: William e Kate sono giunti in chiesa coi loro tre figli, che hanno catalizzato l'attenzione coi loro outfit all'insegna del blu.

Cosa hanno indossato i principini a Pasqua

Il blu ha dominato la scelta di stile dei principi di Galles, nel giorno di Pasqua. Kate Middleton per l'occasione ha puntato sul riciclo, come spesso è solita fare: per la principessa non è una novità riproporre, a distanza di tempo, gli stessi outfit. Stavolta ha sfoggiato un elegante cappottino di Catherine Walker con cappello e pochette abbinati, aggiungendo un paio di décolleté nude.

Stranamente niente spilla appuntata, ma non ha rinunciato al suo accessorio preferito, gli orecchini: un paio in oro, lapislazzuli e pietra di luna. Blu anche per suo marito William, impeccabile e formale con un completo classico abbinato a camicia bianca e cravatta porpora a quadretti. Con la coppia c'erano anche i tre figli, i principini George (nove anni), Charlotte (sette anni) e Louis (quattro anni).

Il primogenito ha indossato, come il papà, un completo blu scuro con cravatta azzurra a fantasia e camicia bianca. Abitino a fiori per Charlotte nei toni del celeste, con calzamaglie azzurro polvere: la principessina ha aggiunto un cappotto blu navy Amaia e un fiocco blu tra i capelli biondissimi. Elegantissimo anche il piccolo di casa, con una giacca da completo blu scura abbinata però a un paio di calzoncini corti più chiari, con camicetta a quadri e cravatta a fantasia.

Il significato del colore blu

Il blu è il colore preferito di Camilla. Lo sfoggia nelle occasioni ufficiali e nelle uscite pubbliche da mesi: è un colore che trasmette autorevolezza, ma anche calma e affidabilità, dunque utilizzarlo è nel suo caso anche una strategia comunicativa, non solo una questione stilistica. Lo ha scelto nel giorno di Pasqua (un abito soprabito Anna Valentine realizzato su misura) e non è casuale che anche i principi del Galles coi loro figli abbiano optato per questa tonalità.

Meghan Markle tempo fa ha ammesso di essersi attenuta rigidamente al protocollo, quando era all'interno della royal family, per i suoi outfit: mai indossare la stessa nuance della regina e degli altri membri royals. "Mi chiedevo: quale colore non indosserebbero mai?": da qui i suoi abbinamenti all'insegna del nude e del bianco. Vedere a Pasqua l'intera famiglia reale vestita di blu (compresa la regina Camilla e la principessa Kate Middleton) è invece un segnale di unità familiare e chissà, forse sotto il regno di Carlo III ci sarà anche meno rigidità in fatto di dress code.