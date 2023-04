L’incoronazione di re Carlo III: perché la presenza del principino Louis è ancora in forse Il principe Louis parteciperà all’incoronazione di re Carlo III? Pare che la sua presenza sia ancora in forse: ecco perché William e Kate non hanno ancora preso una decisione sulla questione.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ormai pochissimo all'attesa incoronazione di re Carlo III e la macchina organizzativa di casa Windsor sta lavorando a ritmi frenetici per rendere perfetto ogni singolo dettaglio dell'evento. Proprio qualche giorno fa sono stati spediti gli inviti decorati a mano agli oltre 2.000 ospiti che prenderanno parte alla cerimonia all'Abbazia di Westminster ed è stato proprio in quell'occasione che si è scoperto l'importante ruolo che ricoprirà il principe George, scelto dal nuovo sovrano come paggio d'onore. Per quanto riguarda il fratellino Louis, però, le cose sono un tantino diverse: ecco per quale motivo i genitori William e Kate sono ancora indecisi sul da farsi.

Il debutto in pubblico di Louis

Sebbene fino allo scorso anno il principino Louis fosse apparso in pubblico solo in occasioni importanti, dal Trooping the Colour al Giubileo di Platino della regina, o al massimo nelle foto ufficiali di famiglia, ora le cose sono cambiate. Avendo raggiunto i 4 anni, gli viene concesso anche di presenziare ad altri eventi istituzionali al fianco dei genitori. Il suo debutto è avvenuto durante la messa di Natale 2022, peccato solo che a partire da qual momento sia letteralmente "scomparso". La cosa è tutt'altro che casuale e sarebbe legata al motivo per cui William e Kate non hanno ancora confermato la sua presenza all'incoronazione del nonno Carlo.

Louis al Trooping the Colour

Louis si affaccerà al balcone di Buckingham Palace

Il motivo per cui il principino Louis è ancora in forse? Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, il principe e la principessa del Galles non hanno ancora preso una decisione sulla questione. La loro paura è che il piccolo possa rubare la scena al nuovo sovrano Carlo, visto che spesso durante le apparizioni pubbliche tutti i riflettori sono stati puntati sulle sue smorfie e sui suoi adorabili broncetti. La cosa certa, però, è che si affaccerà al balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia a cerimonia finita. Insieme a lui non ci saranno solo i genitori, i fratelli e i nonni ma anche la principessa Anna e il marito, il vice ammiraglio Tim Laurence.