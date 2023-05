Eugenie di York incinta all’incoronazione di Carlo III: esalta il pancione con l’abito di raso Eugenie di York è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Jack Brooksbank ma non per questo ha rinunciato all’incoronazione di re Carlo III. Ha puntato sul blu navy, mettendo in risalto il pancione con un abito di raso.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio 2023 sarà un giorno che la Gran Bretagna ricorderà per sempre: re Carlo III è diventato protagonista di una spettacolare incoronazione all'Abbazia di Westminster. Erano 73 anni che non si teneva una cerimonia simile, per la precisione da quando nel 1953 Elisabetta II venne dichiarata ufficialmente regina d'Inghilterra, e non ha deluso le aspettative di tutti coloro che amano le tradizioni reali. Gli oltre 2mila invitati sono arrivati nella chiesa londinese nelle prime ore del mattino, sfidandosi a colpi di stile tra abiti pastello e cappellini. I rappresentanti di casa Windsor, invece, si sono fatti attendere: mentre Carlo e Camilla hanno dato il via al corteo, nell'abbazia sono entrati il principe Harry, i Duchi del Wessex e le principesse di York con i consorti.

Il look blu navy di Eugenie di York

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Eugenie di York, arrivata con il marito Jack Brooksbank, il cugino Harry e la sorella Beatrice con il consorte Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa è incinta, aspetta il suo secondo figlio, ma non per questo ha rinunciato all'evento, anzi, è stata fiera di mostrarsi in pubblico con un meraviglioso pancione. Per l'occasione ha scelto un colore molto caro ai Royals, il blu navy, considerato simbolo dell'eleganza senza tempo. Non ha fasciato. le forme della dolce attesa, le ha lasciate solo intravedere attraverso un abito di raso dalla silhouette morbida, un modello a girocollo e con la gonna al ginocchio che ha abbinato a un cappottino in tinta.