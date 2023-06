Trooping the Colour 2023, re Carlo III non invita Harry e Meghan alla parata Il 17 giugno si svolgerà il primo Trooping the Colour di re Carlo III. Il sovrano non ha esteso l’invito a Harry e Meghan: non saranno alla tradizionale parata.

Harry e Meghan, Trooping the Colour 2018

Il Trooping the Colour è uno degli eventi più importanti per la royal family. La parata dei reggimenti del Commonwealth e del British Arm viene organizzata ogni anno per onorare il sovrano, per celebrarne una sorta di "compleanno" ufficiale. È una tradizione antichissima, che risale addirittura al diciassettesimo secolo. Il 17 giugno 2023 sarà il primo Trooping the colour di re Carlo III. I preparativi sono in corso e non sono mancati alcuni imprevisti. Accanto al re ci sarà ovviamente la regina Camilla assieme al resto della royal family. Harry e Meghan non voleranno alla volta di Londra per l'evento: nessun invito per la coppia.

Trooping the Colour 2022

Trooping the Colour 2023: chi ci sarà

In occasione del Trooping the Colour, viene celebrato il compleanno "ufficiale" del sovrano. L'evento cade in un giorno diverso dal compleanno effettivo, cioè quello in cui il sovrano compie realmente gli anni. La regina Elisabetta, per esempio, è nata ad aprile ma ha mantenuto la tradizione della parata nel mese di giugno (nella prima settimana quasi sempre). Suo figlio ha deciso quest'anno di spostare di qualche giorno l'organizzazione, di posticiparla di una decina di giorni, per distanziarla dall'incoronazione del 6 maggio. Difatti, le celebrazioni avranno luogo il 17 giugno a Londra.

Harry e Meghan al Giubileo di Platino 2022

Il programma della giornata prevede l'ispezione delle truppe militari, la sfilata tra ali di folla, il saluto dal balcone di Buckingham Palace con gli altri senior royals. A tal proposito: accanto a Carlo ci sarà ovviamente la moglie Camilla e con loro sicuramente la principessa Anna col marito Timothy Laurence, i principi di Galles coi loro tre figli, i duchi di Edimburgo Sophie ed Edoardo, i duchi di Kent e di Gloucester, la principessa Alexandra. Il Daily Mail ha appreso in esclusiva che all'evento non parteciperanno Harry e Meghan.

Harry all’incoronazione di re Carlo, 6 maggio 2023

Il Trooping the Colour di quest'anno è molto importante: è il primo da quando Carlo è salito al trono lo scorso settembre. L'anno scorso i Sussex avevano lasciato Montecito ed erano volati a Londra per l'occasione. Il Trooping the Colour si era svolto in concomitanza coi festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina Elisabetta. I due avevano assistito alla cerimonia, ma non avevano avuto accesso al balcone, per il saluto alla folla. Quest'anno il ruolo dei Sussex è stato ulteriormente ridimensionato.