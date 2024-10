video suggerito

Perché re Carlo III ha l'abitudine di saltare il pranzo Sapere che re Carlo III è solito saltare il pranzo per poi fare una cena più abbondante? Ecco qual è il motivo nascosto dietro questa particolare scelta alimentare.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica è tra le più in vista d'Europa e non sorprende che ogni giorno emergano nuove curiosità più o meno fondate sui suoi membri. Si passano in rassegna i look sfoggiati in pubblico, i messaggi condivisi sui social e addirittura il linguaggio del corpo dei re e dei principi, il tutto solo per scoprire dettagli inediti sulla "normale" vita di corte. Di recente i tabloid britannici hanno scoperto le originali abitudini alimentari di re Carlo III: sebbene da sempre sia amante di uno stile di vita healthy, preferisce saltare il pranzo. Ecco qual è la motivazione nascosta dietro questa scelta non proprio salutare.

La dieta di re Carlo III

Re Carlo III è ormai noto per la sua passione per tutto ciò che è green ed healty e non fa alcuna eccezione neppure quando si parla di alimentazione, dove privilegia frutta fresca e verdura di stagione, meglio se coltivata nel suo orto personale. In cosa consiste la sua dieta? Al mattino fa una colazione leggera a base di macedonia di frutta e tè, mentre a pranzo preferisce saltare il pasto per poi concedersi una cena più abbondante in serata. Il motivo di questa scelta? Ha sempre considerato il pranzo un "lusso" incompatibile con i suoi impegni. L'unica pausa lavorativa che il re si concede è alle 13 ma, piuttosto che godersi i piaceri della tavola, preferisce passeggiare all'aria aperta.

Com'è cambiata l'alimentazione del re dopo la malattia

I suoi assistenti, coscienti di questa abitudine alimentare, si sono "premuniti" e hanno capito che devono fare una colazione abbondante o portare con loro una barretta energizzante quando sono in viaggio col sovrano. Ora però per lui le cose sono cambiate: su ordine sia della moglie Camilla che dei medici che lo hanno seguito nella lotta contro il cancro, ha iniziato a mangiare alle ore 13, così da mantenersi in forze anche quando rimane per intere giornate fuori casa. Naturalmente i suoi pasti continuano a non essere particolarmente elaborati, di solito opta per degli spuntini light e sani come ad esempio mezzo avocado fresco. Carlo, inoltre, non mangia carne e pesce per 2 giorni alla settimana, evita i latticini ed è amante delle uova.