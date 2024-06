video suggerito

Re Carlo e David Beckham insieme con le giacche doppiopetto: perché si sono incontrati ufficialmente Per quale motivo David Beckham ha avuto la possibilità di incontrare re Carlo III? A spiegarlo è stato lui stesso sui social: ecco cosa ha dichiarato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Carlo III sta apparendo sempre più spesso in pubblico a qualche mese di distanza dalla scoperta del cancro. Stando alle indiscrezioni, le cure stanno andando bene e i medici lo hanno autorizzato a riprendere (almeno in parte) i suoi compiti ufficiali. Di recente, ad esempio, ha partecipato con la moglie Camilla a una gara ippica ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che qualche ora dopo avrebbe anche posato in compagnia di David Beckham. Per quale motivo i due si sono incontrati ufficialmente? A soddisfare le curiosità dei fan è stato il calciatore, che sui social ne ha approfittato per condividere gli esclusivi scatti in compagnia di Sua Maestà.

Il motivo dell'incontro tra Carlo III e David Beckham

Per quale motivo David Beckham ha avuto la possibilità di incontrare il re in una delle sue residenze? Da sempre la famiglia del calciatore condivide un legame speciale con i Windsor (basti pensare al fatto che spesso sia lui che Victoria hanno partecipato ai Royal Wedding), ma in questo caso si tratta di qualcosa di ancora più speciale. Sui social David ha infatti spiegato: “Sono onorato di diventare un ambasciatore della King's Foundation. È stato stimolante ascoltare Sua Maestà parlare dei progetti e delle ambizioni della Fondazione durante la mia recente visita a Highgrove Gardens… Essendo cresciuto a Londra ma avendo sviluppato un amore per la campagna, non vedo l'ora di supportare i programmi educativi della Fondazione e gli sforzi per garantire ai giovani una maggiore comprensione della natura (e abbiamo condiviso consigli sull’apicoltura)”.

Re Carlo III e David Beckham

Carlo III e David Beckham in coordinato

Per un'occasione speciale come la visita al re d'Inghilterra, David Beckham ha puntato tutto sulla formalità e sull'eleganza. Ha indossato un completo sui toni del marrone con pantaloni classici e giacca doppiopetto a quadroni, completando il tutto con camicia bianca a stampa check e cravatta blu a contrasto. Carlo III, invece, ha preferito i più primaverili toni del beige ma anche lui ha optato per un blazer doppiopetto, a prova del fatto che si tratta di uno dei must di stagione. Camicia azzurra abbinata al fazzoletto nel taschino, cravatta d'ordinanza e mocassini di pelle: il sovrano non è stato da meno in fatto di classe, anzi, è riuscito a "fare concorrenza" al calciatore.

