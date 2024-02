Prima uscita di re Carlo dopo la diagnosi di cancro, al suo fianco Camilla in bianco e nero Il sovrano si è mostrato in pubblico per recarsi alla messa domenicale a Sandringham, dove ha scelto di trasferirsi temporaneamente per affrontare le cure. La coppia si è mostrata sorridente, salutando fotografi e giornalisti presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Carlo e Camilla

Prima uscita ufficiale per re Carlo dopo la notizia della diagnosi di cancro. Il sovrano è stato immortalato assieme alla regina mentre si dirigevano nella chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, dove si è ritirato per il momento in modo da affrontare le cure in tranquillità. Carlo III ha voluto lasciare Londra, dove risiede abitualmente, e allontanarsi dalla folla per poter dedicarsi alla guarigione e alla sua salute, non saltando gli allenamenti; ma non si sottrae ai suoi doveri continuando a lavorare a distanza e proseguendo i suoi colloqui settimanali con il Primo Ministro telefonicamente. Non ha nemmeno voluto rinunciare alla messa domenicale, raggiungendo ieri la chiesa del luogo assieme alla regina Camilla, che in questo difficile momento gli è sempre accanto.

I look di Carlo e Camilla per la messa

I sovrani hanno salutati sorridenti giornalisti e fotografi. I re indossava un abito scuro e cappotto, mentre Camilla gli è stata accanto con un soprabito bianco di Fiona Clare, marchio che spesso veste la moglie del sovrano. A completare il look della regina un paio di stivali neri con tacco basso e alti fino al ginocchio firmati da Russell & Bromley e un cappello dello stesso colore in finta pelliccia, quella degli animali è una questione che sta particolarmente a cuore a Camilla, che sceglie spesso fake fur per i suoi look. Già a novembre, infatti, aveva sfoggiato un copricapo di finto pelo, in occasione delle celebrazioni del Remambrance Day. A completare il look domenicale della regina una borsetta DeMellier verde bosco modello The Mini Venice.

Il messaggio di re Carlo ai sudditi

Il re ha, inoltre, voluto esprimere gratitudine nei confronti di tutti coloro che gli hanno manifestato la propria vicinanza dal momento dell'esito della diagnosi. Carlo III ha scelto di condividere un messaggio con il pubblico, condividendo sui suoi canali social delle parole di ringraziamento:

Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per i tanti messaggi di sostegno e di auguri che ho ricevuto in questi giorni. Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, questi pensieri gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento. È altrettanto incoraggiante sentire come la condivisione della mia diagnosi abbia contribuito a promuovere la comprensione pubblica e a far luce sul lavoro di tutte quelle organizzazioni che supportano i malati di cancro e le loro famiglie nel Regno Unito e nel resto del mondo. La mia ammirazione per tutta la vita per la loro instancabile cura e dedizione è tanto più grande come risultato della mia esperienza personale.