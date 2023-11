Camilla in pubblico con il cappello di pelo: sembra pelliccia vera ma non lo è Per le celebrazioni legate al Remambrance Day Camilla d’Inghilterra ha scelto un cappello in finta pelliccia abbinandolo ad un accessorio di pelle vera.

A cura di Arianna Colzi

Camilla d’Inghilterra con il cappello di pelliccia

Non è passato inosservato un dettaglio dell'outfit scelto dalla regina Camilla d'Inghilterra in occasione della sua visita al Field of Remembrance. Si tratta di un'occasione davvero importante e sentita per i cittadini britannici: le celebrazioni, che si tengono ogni anno all'Abbazia di Westminster, sono organizzate in occasione del cosiddetto Giorno della Memoria o Remembrance Day. Il giorno in questione è l'11 novembre, quando tutti i Paesi del Commonwealth ricordano e omaggiano la fine della Prima Guerra mondiale e i suoi caduti.

Camilla Parker Bowles si inginocchia davanti alla croce di papaveri

Il cappello di pelliccia di Camilla

Istituita da Giorgio V nel 1919, il Remembrance Day e gli eventi che lo circondano sono da sempre molto sentiti dalla Monarchia britannica. Per il suo primo anno da regina, Camilla Parker Bowles ha fatto visita al Field of Remembrance, il prato di fiori di papavero che si trova a pochi passi da Westminster. Quest'anno il giardino fiorito è stato allestito il 9 novembre e Camilla ha fatto visita alle Forze armate e ai parenti ancora in vita dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

L’outfit di Camilla Parker Bowles

Per l'occasione l'oufit era sobrio e morigerato, ma ad attirare l'attenzione è stato il cappello di pelliccia. Il cappello nero è stato realizzato dal brand Lock & Co., il più vecchio cappellificio mai estito (così recita il loro claim almeno). Il copricapo sembra essere di pelle animale ma in realtà è di finta pelle. Camilla, infatti, è molto attenta alle tematiche dell'ambientalismo e alle istanze animaliste, anche vista la sensibilità del sovrano re Carlo III che in più di un'occasione si è mostrato vicino a queste questioni.

L’outfit di Camilla con un cappello di finta pelle ma stivali di camoscio

Se il cappello è di finta pelliccia e il vestito verde di Fiora Clare è riciclato, gli stivali neri al ginocchio di Russell&Bromley sono di pelle scamosciata. Una contraddizione che i più attenti appassionati della Casa Reale hanno subito evidenziato. Il look è stato impreziosito da una spilla dal significato davvero particolare.

Il significato della spilla a forma di fiore di papavero

Come abbiamo raccontato in diverse altre occasioni, anche per far visita al Field of Remembrance la regina Camilla ha indossato la sua spilla a forma di fiore di papavero rosso, il simbolo di questa ricorrenza. Il fiore è stato il protagonista di queste celebrazioni, durante le quali è stata allestita una croce formata esclusivamente da papaveri rossi.

Il dettaglio della spilla a forma di fiore di papavero

Il papavero rosso è un tributo ai soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale e, in seguito, degli altri conflitti, Il papavero simboleggia la disperazione della guerra e il cordoglio per le vite perdute, omaggiate a Westminster dalla regina consorte.