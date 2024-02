La regina Camilla vicina a Carlo III durante le cure. “È la sua forza”, affermano fonti di Palazzo Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, la moglie del sovrano è fondamentale nella sua guarigione. “Il re è di umore assolutamente positivo e non vede l’ora di tornare al lavoro a pieno regime”, rendono noto da Buckingham Palace. Un approccio dovuto sicuramente anche al sostegno della compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il re Carlo e la regina Camilla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La regina Camilla è una figura fondamentale nella convalescenza di re Carlo. Al sovrano è stato diagnosticato un cancro, venuto alla luce nel corso di un'operazione di routine per un ingrossamento alla prostata a cui il re è stato sottoposto nelle scorse settimane. La notizia ha, ovviamente, turbato la popolazione britannica, ma soprattutto i familiari che sono accorsi per far visita al sovrano; perfino Harry ha deciso tornare a Londra per meno di ventiquatt'ore per incontrare il padre. Secondo quanto reso noto da Buckingham Palace Carlo III è di "umore assolutamente positivo e non vede l'ora di tornare al lavoro a pieno regime".

La regina Camilla e il re Carlo

Per ora non sono stati rivelati i dettagli della diagnosi, per cui non si sa quale sia la parte interessata dal tumore; tuttavia, il re, dopo essersi recato a Sandringham per proseguire le cure in tranquillità, ha continuato a gestire i propri doveri da lontano, non annullando l'incontro settimanale con il Primo Ministro ma trasformandolo in una chiamata telefonica. Nella tenuta di campagna continua anche il suo allentamento per tenersi in forma, mentre gode del pieno sostegno della moglie Camilla.

La regina Camilla e il re Carlo

Il ruolo della regina Camilla nella malattia di Carlo III

"Lei è la sua forza e lo sarà sempre. Proprio come il principe Filippo è stato quella della regina Elisabetta", ha spiegato una fonte di Palazzo a People. "La regina è una moglie fantastica che durante tutto il periodo di cure appoggerà Carlo, lo sosterrà e lo aiuterà a svolgere il suo lavoro. Senza perdere di vista gli impegni che ha in agenda". La prima apparizione pubblica da sola è stata lunedì scorso, a un evento benefico nella cattedrale di Salisbury, il primo di molti degli eventi in solitaria a cui parteciperà mentre il re sarà impegnato nelle cure.

Leggi anche Il cancro di re Carlo riporta il principe Harry in Inghilterra, ma senza Meghan Markle e i bambini

Il re Carlo e la regina Camilla

Sempre al fianco del sovrano, lo accompagna in ogni suo movimento ed è parte del motivo per cui Carlo sta reagendo in modo coraggioso alla diagnosi. Al momento il re svolgerà solo le funzioni fondamentali e centrali da capo di Stato mentre a prendere il suo posto nel pubblico sarà il principe William. L'erede al trono sarà affiancato dalla regina, dalla principessa Anna e il principe Edoardo, in quanto si trova anche lui a dover stare vicino alla moglie che ha recentemente subito un intervento all'addome. .