Re Carlo a Sandringham fa esercizio fisico: la ginnastica del re durante le cure per il cancro Il sovrano si è ritirato in campagna per poter affrontare il periodo impegnativo che lo aspetta. Nel frattempo non interrompe gli incontri con il primo ministro, che avvengono per telefono, e nemmeno il suo allenamento, un training sviluppato dall'aviazione militare canadese che comprende flessioni e corsetta sul posto.

A cura di Annachiara Gaggino

Carlo III si è ritirato a Sandringham per affrontare le cure a seguito della diagnosi di tumore emersa dopo l'operazione alla prostata. Nonostante il re sia fiducioso, la notizia ha fatto tornare anche il principe Harry dagli Stati Uniti, che ha rivisto il padre per la prima volta dopo l'incoronazione. Per tranquillizzare l'opinione pubblica gli esperti di comunicazione del sovrano hanno reso pubbliche alcune delle sue attività, dal colloquio settimanale con il primo ministro, avvenuto mercoledì telefonicamente, fino alla sua ginnastica quotidiana.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak e re Carlo III

L'attività sportiva di re Carlo III

Da Palazzo hanno reso noti anche gli esercizi sportivi praticati dal sovrano. La ginnastica del re non necessità di alcun attrezzo e può essere fatta autonomamente; si tratta di una serie di esercizi sviluppati dall'aviazione militare canadese per i suoi piloti che Carlo III faceva da prima della diagnosi e che continua a fare. L'allentamento si chiama 5BX e basta 11 minuti al giorno per portarlo a termine, si compone di cinque serie di esercizi tra cui piegamenti per toccare la punta dei piedi, flessioni delle braccia, corsetta sul posto e jumping jack. Secondo quanto riportato dal Guardian, che ha chiesto il parere di medici esperti, si tratta di un allenamento che può avere ottimi benefici anche su una persona di 75 anni.