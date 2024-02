Re Carlo e la diagnosi di cancro: “Messaggi di incoraggiamento per i malati sono il più grande conforto” Re Carlo III si è rivolto alla nazione per la prima volta da quando gli è stato diagnosticato il cancro. “Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento” ha scritto in una lettera pubblica per ringraziare dei messaggi ricevuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento" così Re Carlo III si è rivolto alla nazione per la prima volta da quando gli è stato diagnosticato il cancro. Il sovrano britannico lo ha atto attraverso una lettera firmata di suo pugno che conferma indirettamente quale sarà il luogo in cui trascorrerà la sua convalescenza durante le cure, la tenuta di Sandringham.

“Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per i numerosi messaggi di sostegno e di auguri ricevuti negli ultimi giorni” ha scritto Carlo nella breve lettera diffusa nella serata di sabato. “È altrettanto rincuorante sentire come condividere la mia diagnosi abbia contribuito a promuovere la comprensione pubblica e a far luce sul lavoro di tutte quelle organizzazioni che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie in tutto il Regno Unito e nel mondo. La mia ammirazione per la loro instancabile cura e dedizione è ancora più grande grazie alla mia esperienza personale” ha aggiunto il Monarca nella missiva.

Re Carlo e la convalescenza durante le cure per il cancro

La lettera reca l’intestazione di Sandringham House, la residenza reale nel Norfolk dove Carlo si è ritirato per trascorrere la convalescenza, da quando ha lasciato l'ospedale dopo l'intervento chirurgico alla prostata, e dove resterà anche durante le cure dal cancro appena diagnosticato. Mercoledì Carlo infatti ha lasciato Clarence House, a Londra, per la sua residenza nel Norfolk, accompagnato dalla Regina, e qui si stabilirà per tutto il periodo, recandosi periodicamente nella capitale inglese per i trattamenti previsti.

Si prevede che parteciperà alle funzioni religiose domenicali presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è stato fotografato la settimana scorsa con la regina Camilla. Gli amici del monarca dicono inoltre che probabilmente si dedicherà anche ai suoi due hobby preferiti, camminare e dipingere.

Gli impegni pubblici di Carlo III

Annunciano il cancro, il Re infatti aveva comunicato anche il ritiro da tutti gli impegni pubblici con i reali più anziani – tra cui la regina Camilla e il principe di Galles – che assumono le sue funzioni per alcuni eventi. Il sovrano però continuerà ad occuparsi delle pratiche e dei suoi compiti istituzionali in privato.

"Sua Maestà ha iniziato un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici", ha detto un portavoce del palazzo reale all'inizio della settimana, aggiungendo: “Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito”

La stessa Regina Camilla due giorni fa ha detto che suo marito sta "estremamente bene date le circostanze". "È molto toccato da tutte le lettere e i messaggi che i cittadini hanno inviato da ogni parte, è molto incoraggiante per lui" ha spiegato Camilla.