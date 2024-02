Camilla Parker Bowles sulle condizioni di Re Carlo III: “Sta bene nonostante la diagnosi del tumore” Re Carlo III è salito al trono solo 18 mesi fa dopo la morte della regina Elisabetta II di Inghilterra. Di recente il sovrano, ricoverato per un intervento alla prostata, ha annunciato la diagnosi di tumore ricevuta in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era diventato re solo 18 mesi fa, dopo la morte della sovrana Elisabetta II di Inghilterra. Dopo l'incoronazione e lo shock del Regno Unito per la morte della sovrana 96enne simbolo di un Paese e di un'epoca storica, la notizia del tumore diagnosticato al nuovo re ha sconvolto per la seconda volta il Paese.

Re Carlo III era stato ricoverato in ospedale per un intervento alla prostata a pochi giorni di distanza dalla principessa Kate Middleton, moglie del prossimo erede al trono William, principe del Galles.La diagnosi di tumore è stata resa pubblica dallo stesso team del sovrano, per puntare i riflettori sull'importanza di cure precoci.

Secondo quanto riferito durante il primo impegno pubblico di Camilla Parker Bowles, la regina consorte che gli è stata accanto dal primo momento dopo la diagnosi, re Carlo III si sente "estremamente bene, date le circostanze".

Stando a quanto reso noto dalla sovrana consorte, il re si sarebbe sottoposto alla prima seduta del trattamento di chemioterapia all'inizio di questa settimana, poco dopo la notizia della diagnosi. "È molto toccato da tutti i messaggi di sostegno che ha ricevuto dal pubblico", ha fatto sapere Camilla.

Nonostante la diagnosi resa pubblica il giorno prima, re Carlo d'Inghilterra non ha comunque perso occasione di salutare i sudditi dall'automobile reale. Nel filmato reso pubblico, re Carlo saluta e sorride alle persone in attesa di vederlo passare. Dopo la diagnosi per Carlo III, è arrivato in Inghilterra anche il principe Harry, secondo dopo William in linea di successione, ma da tempo defilato rispetto alla famiglia reale.

Il principe Harry vive infatti negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle. Dopo lo strappo traumatico avvenuto nel 2020 con i Windsor, nessuno si aspettava di vederlo arrivare nel Regno Unito per parlare con il padre della sua diagnosi.