Attacco ucraino contro fabbrica a Izhevsk in Russia, 3 morti e 35 feriti: "Ridurre potenziale offensivo nemico" Attacco ucraino contro una fabbrica di droni a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1.000 chilometri dal confine: 3 morti e 35 feriti. Kiev rivendica.

A cura di Ida Artiaco

Tre morti e 35 feriti: è questo il bilancio di un attacco ucraino verificatosi oggi su una fabbrica a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1.000 chilometri dal confine. È quanto ha riferito Alexander Brechalov, il capo della Repubblica di Udmurtia, di cui Izhevsk è la Capitale. "Sono stato in ospedale con i feriti: al momento sono ricoverate 35 persone, 10 delle quali in gravi condizioni", ha fatto sapere in un messaggio sul proprio canale Telegram, aggiungendo che "purtroppo abbiamo 3 morti. Alle loro famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze".

Kiev ha rivendicato l'attacco alla fabbrica che produrrebbe "sistemi di difesa antiaerea e droni" nella città russa di Izhevsk. "I droni dell'SBU, i servizi di sicurezza ucraini, "hanno colpito la fabbrica Koupol di Izhevsk, che produce sistemi di difesa antiaerea Tor e Osa, nonché droni per l'esercito russo", ha dichiarato all'AFP una fonte della sicurezza ucraina, parlando a condizione di anonimato, aggiungendo che "ogni operazione speciale di questo tipo riduce il potenziale offensivo del nemico, interrompe le catene di produzione militare e dimostra che anche nelle retrovie russe non esistono zone sicure per le sue infrastrutture militari".

Durante l'attacco era stato chiuso l'aeroporto di Izhevsk, che ha poi ripreso le operazioni di volo una volta che la situazione è tornata sotto controllo. Lo ha annunciato l'Agenzia federale russa per il Trasporto aereo in un comunicato. "Le restrizioni sugli arrivi e le partenze dei voli sono state revocate all'aeroporto di Izhevsk. Le restrizioni sono state imposte per garantire la sicurezza dei voli civili", si legge nel comunicato. Un totale di sei voli, quattro in arrivo e due in partenza, hanno subito ritardi durante l'attacco.

Intanto, nelle scorse ore c'è stato anche un attacco missilistico russo sul distretto di Kamyansk, nella regione di Dnipropetrovsk. Le autorità, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, segnalano morti e feriti. "Il nemico ha colpito il distretto di Kamiansky con un missile. È scoppiato un incendio. Stiamo chiarendo le conseguenze", ha riferito Serhiy Lysak il capo dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina su Telegram.