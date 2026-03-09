Parigi, banditi sequestrano una coppia in casa e la liberano in cambio di 900mila euro in Bitcoin

Un uomo e una donna francesi di cinquant'anni sono stati tenuti in ostaggio per alcune ore nella loro abitazione di Le Chesnay (Yvelines), vicino Parigi, costretti per essere liberati a trasferire 900mila euro in Bitcoin ai rapitori. Sulla vicenda le autorità hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona e rapina a mano armata da parte di una banda organizzata, nonché per associazione a delinquere, ha annunciato la procura di Versailles.

Al momento non sono stati effettuati arresti. L'indagine è condotta dalla Brigata per la Repressione del Banditismo (Brb). Secondo una fonte della polizia, tre persone hanno fatto irruzione nella casa della coppia questa mattina. Uno di loro ha minacciato di aggredire la donna con un coltello se il suo compagno non aveva trasferito criptovaluta. L'uomo ha obbedito, ha continuato la fonte, e ha trasferito l'equivalente di 900mila euro in Bitcoin su un conto: un importo confermato dalla procura di Versailles. Secondo la stessa fonte, le due vittime sono state poi costrette a sdraiarsi sul divano, l'uomo legato e la donna leggermente ferita, prima che i tre individui se ne andassero.

I rapimenti, a volte spettacolari, lo scopo di estorsione o il furto di criptovalute sono aumentati in tutta la Francia dall'inizio del 2025, parallelamente alla popolarità dei Bitcoin. L'ondata di rapimenti è iniziata nel gennaio 2025 con il sequestro del co-fondatore di Ledger – una startup di wallet per criptovalute – liberato grazie a un intervento del Gruppo di Intervento della Gendarmeria Nazionale Francese, mentre sua moglie è stata tratta in salvo dalla gendarmeria. Il 1 maggio 2025, nel cuore di Parigi, il padre di un uomo che aveva fatto fortuna con le criptovalute è stato rapito da quattro uomini mascherati, prima di essere liberato dalla polizia. I suoi rapitori avevano chiesto un riscatto di diversi milioni di euro in criptovalute.