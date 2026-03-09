Esteri
video suggerito
video suggerito

Parigi, banditi sequestrano una coppia in casa e la liberano in cambio di 900mila euro in Bitcoin

È accaduto a Le Chesnay (Yvelines), vicino Parigi. I due, per essere liberati, sono stati costretti a trasferire 900mila euro in Bitcoin ai rapitori.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo e una donna francesi di cinquant'anni sono stati tenuti in ostaggio per alcune ore nella loro abitazione di Le Chesnay (Yvelines), vicino Parigi, costretti per essere liberati a trasferire 900mila euro in Bitcoin ai rapitori. Sulla vicenda le autorità hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona e rapina a mano armata da parte di una banda organizzata, nonché per associazione a delinquere, ha annunciato la procura di Versailles.

Al momento non sono stati effettuati arresti. L'indagine è condotta dalla Brigata per la Repressione del Banditismo (Brb). Secondo una fonte della polizia, tre persone hanno fatto irruzione nella casa della coppia questa mattina. Uno di loro ha minacciato di aggredire la donna con un coltello se il suo compagno non aveva trasferito criptovaluta. L'uomo ha obbedito, ha continuato la fonte, e ha trasferito l'equivalente di 900mila euro in Bitcoin su un conto: un importo confermato dalla procura di Versailles. Secondo la stessa fonte, le due vittime sono state poi costrette a sdraiarsi sul divano, l'uomo legato e la donna leggermente ferita, prima che i tre individui se ne andassero.

I rapimenti, a volte spettacolari, lo scopo di estorsione o il furto di criptovalute sono aumentati in tutta la Francia dall'inizio del 2025, parallelamente alla popolarità dei Bitcoin. L'ondata di rapimenti è iniziata nel gennaio 2025 con il sequestro del co-fondatore di Ledger – una startup di wallet per criptovalute – liberato grazie a un intervento del Gruppo di Intervento della Gendarmeria Nazionale Francese, mentre sua moglie è stata tratta in salvo dalla gendarmeria. Il 1 maggio 2025, nel cuore di Parigi, il padre di un uomo che aveva fatto fortuna con le criptovalute è stato rapito da quattro uomini mascherati, prima di essere liberato dalla polizia. I suoi rapitori avevano chiesto un riscatto di diversi milioni di euro in criptovalute.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Trump su Mojtaba Khamenei: "Non durerà a lungo", il prezzo del petrolio chiude in rialzo
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: è la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quanti italiani sono rientrati dalle aree di guerra e quanti sono ancora bloccati
La strage di studentesse iraniane nella scuola di Minab: sotto accusa un Tomahawk degli Usa
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views