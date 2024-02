Come sta Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro: “È in buona forma”. William torna agli impegni pubblici Mentre Re Carlo III continua il trattamento dopo la diagnosi di cancro nella residenza di campagna a Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale, con al fianco la Regina Camilla, il principe William torna agli impegni pubblici dopo essere stato accanto alla moglie Kate Middleton, che sta affrontando a sua volta la convalescenza dopo l’intervento all’addome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Proseguono le cure di Re Carlo III dopo la diagnosi di cancro, resa nota nei giorni scorsi. Il sovrano ieri, dopo aver ricevuto la visita del figlio Harry a Clarence House, è volato insieme alla Regina Camilla a Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale, dove si trova la sua residenza in campagna, per riposarsi in seguito al primo trattamento a cui è stato sottoposto.

Sul tumore del sovrano, che è stato scoperto mentre si stava sottoponendo ad un intervento alla prostata, vige il riserbo assoluto. Rispetto alle condizioni del Re, le uniche informazioni sono quelle riportate dai tabloid, come il The Sun: stando a una fonte di Palazzo, ieri Carlo è apparso "nella sua consueta buona forma" e "solo un po' frustrato dal fatto che le sue condizioni abbiano influenzato non solo i suoi piani ma anche quelli degli altri".

Il riferimento è in particolare al figlio William: il principe del Galles ed erede al trono inglese riprende proprio oggi gli impegni pubblici dopo la pausa per l'intervento all'addome e il ricovero alla London Clinic della moglie Kate Middleton, che ora affronterà un lungo periodo di convalescenza all'Adelaide Cottage a Windsor.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, per volere dello stesso Carlo la ripresa degli impegni pubblici da parte di William sarà inizialmente limitata per permettere all'erede al trono di essere vicino alla moglie. Oggi è previsto che l'erede al trono consegni alcune onorificenze nel castello di Windsor, inclusa quella di membro dell'Ordine dell'impero britannico (Mbe) alla ex campionessa della nazionale di calcio femminile inglese Ellen White, che nel 2022 ha concluso la sua carriera dopo una serie di grandi successi. In serata il principe prenderà parte al gala annuale di raccolta fondi della London Air Ambulance nel centro di Londra.

Un ruolo importante in questi giorni particolare per la monarchia inglese verrà svolto anche dalla principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta II e del principe Filippo, per sopperire all'assenza di reali senior.

La 73enne sorella del sovrano è infatti nota per la sua straordinaria energia e la capacità di occuparsi degli eventi pubblici di rappresentanza: l'anno scorso sono stati ben 457 per lei. Considerando che la regina Camilla, nonostante sia diventata punto di riferimento per la monarchia, deve comunque essere al fianco del marito Carlo in un momento tanto difficile, Anna è pronta a dare un enorme contributo nelle prossime settimane.