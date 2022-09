Chi è la Principessa Anna, secondogenita e unica figlia femmina di Elisabetta II e Filippo La principessa Anna, il cui nome intero è Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor è la secondogenita e unica figlia di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo, nata nel 1950 è nota anche per il suo talento equestre. Si è sposata due volte ed è madre di Peter e Zara.

La principessa Anna, il cui nome intero è Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor, è nata il 15 agosto del 1950 ed è l'unica figlia femmina di Elisabetta II, morta l'8 settembre all'età di 96 anni, e del principe Filippo di Edimburgo, morto il 9 aprile 1921, nonché sorella di Re Carlo III, Andrea e Edoardo. Dopo l'ascesa al trono della madre, ottenne il titolo effettivo di altezza reale, è 16° in linea di successione. Nota anche per il suo talento equestre, è stata la prima dei Royals a prendere parte ai Giochi Olimpici. Si è sposata due volte: nel '73 convolò a nozze con Mark Phillips da cui ha avuto due figli, nel '92 con Timothy Laurence, comandante della Royal Navy.

Chi è la principessa Anna, la passione per i cavalli e l’impegno pubblico

L'unica figlia femmina di Elisabetta II e di Filippo, duca di Edimburgo, pare fosse la preferita del papà. La principessa Anna è patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, oltre ad essere nota per il suo talento equestre. Sin da giovanissima mostrò la sua passione per l'equitazione: durante gli anni '70 praticò lo sport a livello agonistico, vincendo competizioni e ottenendo medaglie d'argento e il titolo europeo nel '71. Nel 1976 prese parte alle Olimpiadi di Montreal conquistando il titolo di unico membro dei Royals ad entrare nei giochi Olimpici.

Il primo matrimonio con l’ex marito Mark Phillips, padre dei suoi figli

Nel 1973 sposò Mark Phillips, luogotenente del primo reggimento di Dragoni della Regina, nell'abbazia di Westmister. Dalla loro unione sono nati i figli, Peter nel 1977 e Zara nel 1981. Nel 1989 annunciarono la volontà di volersi separare ma il divorzio si completò tre anni dopo. Nessuno tra l'ex marito e i figli ottenne un titolo nobiliare in quanto il luogotenente Phillips rifiutò il titolo di marchese che gli era stato offerto dalla Regina.

Il tentativo di rapimento nel 1974

Nel 1974 la principessa Anna stava rientrando a Buckingham Palace con l'allora marito Mark Phillips quando la loro auto fu costretta a fermarsi perché intralciata da un'altra vettura. Alla guida dell'auto che non gli permetteva di passare c'era Ian Ball, l'uomo che iniziò a sparare in aria con una pistola ferendo l'autista di Anna e un giornalista che si trovava nei pressi della scena. Tentò di rapire la principessa: alla richiesta di uscire dall'auto lei rispose "Assolutamente no". Scappò uscendo dalla portiera opposta mentre un passante colpiva alla schiena il criminale. Ball venne riconosciuto colpevole di tentato omicidio e tentato rapimento e venne ricoverato in una clinica psichiatrica in osservazione.

Il secondo matrimonio con Timothy Laurence

Dopo il divorzio da Mark Phillips, la principessa il 12 dicembre 1992 ha sposato Timothy Laurence, figlio del comandante Guy Stewart Laurence e di Barbara Alison Symondsil, al Castello di Balmoral. Come il primo, anche il secondo marito non ha ricevuto alcun titolo nobiliare.

Il rapporto con la Regina Elisabetta II

Anna è l'unica figlia femmina di Elisabetta II, deceduta l'8 settembre. Un profondo legame ha legato le due donne, sino agli ultimi istanti di vita della Regina. È stata l'unica a viaggiare sullo stesso aereo del feretro. "Ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia carissima Mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nei suoi ultimi viaggi" sono state le parole della principessa nel momento del lutto. Era molto legata alla mamma e per questo che è stata designata come "prima dama" nei piani per il funerale, che si svolgerà il 19 settembre. In occasione dei 70 anni, due anni fa, fu promossa al rango di generale e Chief Marshal nella RAF. Anna è stata la prima donna dei Royals a vestire l'uniforme militare nel corteo dietro il feretro.