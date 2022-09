Chi sono i quattro figli della Regina Elisabetta: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo In oltre 70 anni di matrimonio, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno avuto quattro figli: il Principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra, la Principessa Reale Anna, i principi Andrea ed Edoardo, rispettivamente Duca di York e Conte di Wessex.

A cura di Elisabetta Murina

Regina Elisabetta e il primogenito, il Principe Carlo

La Regina Elisabetta ha sposato il Principe Filippo nel 1947. Un amore durato più di 70 anni e coronato dalla nascita di quattro figli, tre maschi e una sola femmina, con i quali hanno avuto un rapporto segnato da numerosi alti e bassi, tra separazioni e scandali reali. Il primogenito è il Principe Carlo, erede al trono d'Inghilterra, nato nel 1948. A distanza di due anni è nata la Principessa Anna, l'unica figlia femmina di Elisabetta II. Poi il Principe Andrea e il Principe Edoardo, rispettivamente Duca di York e Conte di Wessex.

Carlo, Principe del Galles ed erede al trono d'Inghilterra

Carlo d’Inghilterra, principe del Galles

Nato a Londra nel 1948, Carlo è il figlio maggiore della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. All'età di 10 anni viene incoronato Principe del Galles e nel 1952, con l'ascesa al trono della madre, diventa l'erede diretto al trono d'Inghilterra. Seguendo la tradizione di famiglia, presta servizio nell'aviazione e nella marina inglese. Si laurea a Cambridge ed entra così nella storia: è il primo membro dei Royals a conseguire il titolo. Nel corso degli anni finisce anche al centro delle pagine di cronaca rosa per via della sua vita sentimentale. Nel 1981 sposa Lady Diana Spencer con una cerimonia celebrata davanti a quasi un milione di persone. Un matrimonio con diverse luci e ombre, conclusosi tragicamente con la morte della principessa in un incidente stradale nel 1997. Nel 2005, il Principe del Gallese sposa Camilla Parker-Bowles, al quale è legato ancora oggi.

Chi è Anna, Principessa reale e unica figlia femmina della Regina

Anna d’Inghilterra, unica figlia femmina della Regina Elisabetta

Nata a Londra nel 1950, Anna è l'unica figlia femmina della Regina Elisabetta e del principe Filippo. Dopo l'ascesa al trono della madre, ottiene il titolo effettivo di altezza reale. Fin da giovane porta avanti la sua passione per l'equitazione, sport che pratica a livello agonistico, ottenendo diversi riconoscimenti importanti, tra i quali due medaglie d'oro e una d'argento ai mondiali. Il suo talento la porta ad essere il primo membro della famiglia reale inglese a partecipare ai Giochi Olimpici. Principessa dal carattere deciso e anticonformista, fa discutere negli anni Settanta per la sua relazione con Andrew Parker Bowles, primo marito dell'attuale moglie del Principe Carlo. Nel 1973 si sposa con Mark Philips, capitano del 1º reggimento dei Dragoni della Regina, con il quale ha due figli, Peter e Zara. Vent'anni dopo il divorzio e a distanza di pochi mesi le seconde nozze con Timothy Laurence, comandante della Royal Navy, a cui è legata ancora oggi.

Chi è Andrea, duca di York e terzogenito della Regina

Principe Andrea, duca di York e terzogenito della Regina Elisabetta

Nato a Londra nel 1960, Andrea è il terzo figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. A differenza del fratello, decide di non seguire la strada dell'Università e dello studio, ma di scriversi al Royal Naval College, iniziando l'addestramento come pilota e specializzandosi nella guida di elicotteri, tanto da entrare poi nella Royal Air Force. Prende parte alla Guerra delle Falkland insieme all'Invincible, una delle porterei della squadra navale impegnata nella riconquista delle Isole. Nel 1986 sposa Sarah Ferguson e viene nominato dalla madre Duca di York. È padre di due figlie, Beatrice ed Eugenia, nate rispettivamente nel 1988 e nel 1990. Nel 2011 è stato travolto dallo scandalo Epstein. La sua amicizia con il noto finanziere americano lo fa finire al centro del ciclone, con accuse di violenza sessuale che spingono la Regina a privarlo del titolo di Altezza Reale e dei diversi gradi militari.

Chi è Edoardo, conte di Wessex e figlio minore della Regina

Principe Edoardo, conte di Wessex e figlio minore della Regina Elisabetta

Nato a Londra nel 1964, Edoardo è il figlio più piccolo della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Dopo un breve periodo trascorso nel corpo del Royal Marines, decide di dedicarsi al teatro e alla produzione televisiva. Inizialmente lavora per due compagnie teatrali come assistente di produzione, poi fonda una propria società, la Ardent Production Company, che produce diversi documentari alcuni dei quali incentrati sulla famiglia reale. Nel 1999 sposa Sophie Rhys-Jones e quattro anni dopo diventa padre per la prima volta di Lady Louise. Il secondo figlio, James Alexander, nasce invece nel 2007.