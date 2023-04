Quale sarà il (prestigioso) ruolo della principessa Anna all’incoronazione di Carlo III Leale, determinata, instancabile: la principessa Anna è sempre stata la miglior confidente e alleata del fratello Carlo. Ora il re potrebbe premiarla con un incarico molto ambito.

A cura di Beatrice Manca

Stabile, pragmatica, devota alla famiglia e alla Corona: la principessa Anna, l'unica figlia femmina della regina Elisabetta II, è un vero e proprio pilastro della royal family. E soprattutto è sempre stata una fidata consigliera per re Carlo III, di soli due anni più anziano di lei. Ora Carlo potrebbe ricompensare la sua dedizione con un incarico speciale alla cerimonia di incoronazione. Non a caso è la reale con l'agenda di lavoro più fitta e ha dedicato la sua vita al servizio dell'istituzione seguendo il motto della madre: never complain, never explain.

La principessa Anna guiderà il corteo dell'incoronazione

A svelare l'incarico affidato dal re alla psorella Anna è stato il Mirror, citando fonti di Palazzo. La principessa sarà protagonista del corteo come “Gold-Stick-in-Waiting”, il Bastone d'Oro, una prestigiosa posizione di guardia del corpo nella Casa Reale Britannica. Anche se oggi è riservato per i grandi eventi di Stato, il ruolo di Gold Stick in Waiting esiste dai tempi dei Tudor ed è affiancato dal Bastone d'Argento (Silver Stick in Waiting). Storicamente, si tratta di due ufficiali posti vicino alla persona del Sovrano per proteggerlo dal pericolo e garantirne la sicurezza. Per ora la notizia non è stata confermata da Buckingham Palace, ma se così fosse vedremo la principessa Anna guidare il corteo a cavallo, subito dietro al re alla regina, che viaggeranno sulla Gold State Coach.

Re Carlo III e la principessa Anna

Il rapporto speciale tra re Carlo e la principessa Anna

Quel che è certo, comunque, è che la principessa Anna è la più fidata consigliera di Carlo III, e lo è sempre stata. Leale, determinata, Anna ha saputo ritagliarsi il suo spazio di libertà all'interno della famiglia reale: è un'ex campionessa sportiva e oggi è l'unica donna a poter portare i pantaloni nelle occasioni ufficiali. Anche all'incoronazione del fratello, con ogni probabilità, indosserà l'uniforme militare. Il suo nome finì sui tabloid una sola volta, quando furono pubblicate alcune lettere al suo amante (oggi il suo secondo marito) ma da allora Anna ha sempre lavorato instancabilmente mantenendo un basso profilo.

Carlo III e la principessa Anna da giovani

In quanto secondogenita, la principessa ha imparato ben presto che la sua era una posizione particolare e non sempre semplice da gestire. Se il principe Harry ha raccontato le sue difficoltà nel libro Spare, Anna ha preferito la strada della discrezione e del silenzio, evitando i riflettori e mettendo il dovere al primo posto. Oggi ha 72 anni e non c'è dubbio che sarà la colonna silenziosa del regno di Carlo III, pronta a sostenerlo e a consigliarlo.