Chi è la royal che lavora di più (e no, non è Kate Middleton)

A cura di Beatrice Manca

Duecentoquattordici eventi ufficiali in un anno: un'agenda più fitta di quella di re Carlo III. Parliamo della principessa Anna, la sorella minore del re e unica figlia femmina della regina Elisabetta II. Anche se ha sempre mantenuto un basso profilo, è noto il suo senso del dovere: è di gran lunga la reale con più impegni sul calendario, e nel 2022 non ha accennato a rallentare, superando nettamente Kate Middleton e il principe William.

La classifica dei reali più "impegnati"

Volete sapere quanto lavorano i membri della famiglia reale? A svelarlo è la Court Circular, il registro ufficiale degli impegni pubblici dei reali: tour, visite di stato, cerimonie, impegni caritatevoli. La principessa Anna è ancora una volta la reale più laboriosa con 214 uscite in un anno: primato conquistato anche nel 2015, nel 2016, nel 2018 e nel 2021. Secondo classificato l'attuale re, Carlo III, con 181 impegni in agenda: 40 in più del fratello minore Edoardo, terzo in classifica. E William e Kate? Il principe e la principessa di Galles sono stati letteralmente eclissati: nonostante la stampa dia grande rilievo alle loro uscite pubbliche, nel 2022 hanno officiato rispettivamente 126 e 92 impegni ufficiali. Meno di Camilla, sesta in classifica con 102 appuntamenti.

La principessa Anna in visita di Stato

La principessa Anna è la vera erede di Elisabetta II?

Diligente, riservata, concreta e animata da un incrollabile senso del dovere. Secondo i royal expert la principessa Anna è la principessa con il carattere più "simile" alla regina Elisabetta e ha ereditato molte caratteristiche dai genitori: l'etica del lavoro della madre e l'ironia pungente del padre. E pensare che, da ragazza, era considerata la figlia ribelle. Oggi è l'unica a poter indossare i pantaloni nelle occasioni ufficiali, un riconoscimento concesso da Elisabetta II per la sua carriera militare.

Re Carlo III e la principessa Anna

Indipendente e anticonformista anche nello stile, ha sempre preso le distanze da tabloid ed evitato gli scandali, con una sola eccezione: prima del divorzio i giornali pubblicarono le sue lettere private all'uomo con cui aveva una relazione (e che avrebbe poi sposato).

La principessa Anna

Da allora ha sempre lavorato senza sosta per la Corona, seguendo l'esempio della madre, ligia al dovere fino all'ultimo: due giorni prima di morire aveva ricevuto, come da prassi, il primo ministro Liz Truss.