Ha mal di stomaco ma per i medici è un'infezione urinaria: 22enne inglese scopre cancro grande come un melone La storia di Mia Robins, che ha scoperto di avere un cancro alle ovaie dalle dimensioni di un melone dopo che i medici al pronto soccorso avevano preso il suo mal di stomaco come sintomo di una infezione urinaria: "Avrei potuto morire".

A cura di Ida Artiaco

Aveva un forte dolore alla schiena ma per i medici altro non era che una infezione urinaria. Ma Mia Robins, studentessa inglese di scienze di 22 anni, ha poco scoperto di avere un cancro alle ovaie dalle dimensioni di un melone. La sua storia è stata raccontata oggi dalla stampa inglese.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la ragazza, originaria di Liverpool, aveva cominciato a soffrire di alcuni sintomi, non solo il forte mal di schiena, ma anche stanchezza, perdita di peso e caduta dei capelli: era il dicembre del 2021. I medici hanno liquidato questi disturbi con una serie di diagnosi tra cui alopecia, anemia e un’infezione delle urine dopo che si era presentata per 2 volte al pronto soccorso. "Ero molto stanca, dormivo anche 12 o 13 ore a notte. E inoltre, avevo un enorme rigonfiamento nella parte dello stomaco: sembravo incinta di quattro o cinque mesi", ha raccontato la giovane. Le era stato prescritto solo un antibiotico.

Poi, nel giugno del 2022, dopo essersi recata per l'ennesima volta al pronto soccorso, è stata sottoposta ad una ecografia, dal momento che le sue condizioni di salute continuavano a peggiorare, che ha rivelato la presenza di un cancro alle ovaie.

All'epoca aveva solo 19 anni. È stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere il tumore che, secondo i medici, aveva le dimensioni di un melone. "Il fatto che mi abbiano detto che era allo stadio iniziale e che non aveva interessato nessun altro organo è stato un sollievo, ma ovviamente ero sconvolta. Soprattutto ero arrabbiata perché se mi avessero fatto prima una ecografia avrei potuto risolvere tutto con anticipo", ha aggiunto Mia.

Nonostante la rimozione, il cancro di Mia si è ripresentato a febbraio del 2023 ed è stata sottoposta a un ciclo di chemioterapia di tre mesi. Lo scorso agosto è stata dichiarata guarita e ora dovrà sottoporsi a controlli regolari per garantire che il cancro non ritorni. "Dico alle altre persone di insistere con il personale medico se si ritiene che qualcosa non va. Sarei potuta morire se non fossi andata al pronto soccorso", ha concluso.

Il cancro ovarico è il sesto tumore più comune nel Regno Unito, ma viene spesso diagnosticato tardi perché i sintomi sono vaghi e possono includere indigestione, dolore pelvico o addominale, perdita di appetito, stitichezza e necessità di urinare più spesso.