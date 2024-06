video suggerito

Camilla cambia stile con i toni pastello: perché la spilla è un omaggio alla royal family Look celeste per la regina, che ha preso parte con re Carlo a una gara ippica. Per l’evento ha sfoggiato un’importante spilla portafortuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo e Camilla

Re Carlo nonostante i problemi di salute sta portando avanti la sua fitta agenda di appuntamenti. Confermata la sua presenza anche alla tradizionale parata militare dell'8 giugno, dove invece non ci sarà Kate Middleton, per la prima volta. Per la principessa non è ancora il momento di tornare il pubblico: per lei assoluto riposo, mentre si sottopone alle cure per il cancro. Il re e sua moglie Camilla hanno preso parte insieme all'Epsom Derby (noto anche come Ladies' Day), entrambi elegantemente vestiti.

I look della coppia reale

Re Carlo e la regina sono stati all'ippodromo di Epsom Downs a Londra, per un evento importante. Hanno assistito alla prima giornata del Festival, perché un cavallo di loro proprietà, allevato dalla defunta regina, era tra i 12 iscritti nella corsa di Betfred Oaks. È purtroppo arrivato penultimo. Elisabetta II era una grande appassionata di cavalli e corse ippiche, nonché assidua lettrice del Racing Post, un quotidiano dedicato unicamente allo sport: ha continuato a montare in sella al suo cavallo fino a 90 anni. Questa passione è forse una delle poche cose in comune con Camilla, a sua volta molto amante dei cavalli e frequentatrice degli eventi a tema.

Il look della regina

La coppia reale è stata accolta dal direttore delle corse John Warren, che li ha presentati ai dirigenti dell'ippodromo per poi condurli nel palco reale. Marito e moglie hanno puntato su look coordinati: colori pastello e impermeabile per entrambi. La regina, in particolare, ha sfoggiato un tailleur celeste di Bruce Oldfield con top bianco, abbinato a borsa Charlotte Elizabeth e scarpe Eliot Zed eliotzed coordinate. Ha aggiunto, per dare un tocco di classe, orecchini e collana di perle, dei guanti candidi e un cappello con piuma di Philip Treacy. Si tratta di un trilby. Questo copricapo a tesa stretta molto comune in Gran Bretagna proprio alle corse di cavalli.

Regina Camilla

E a proposito di cavalli: impossibile non notare la spilla simbolica appuntata alla giacca. Questo accessorio non manca mai nei look della regina. Stavolta si tratta di un pezzo che potrebbe sembrare della sua collezione personale e invece è proprio un gioiello della Corona, che sfoggia soprattutto in queste occasioni meno formali. La spilla ha la forma di un ferro di cavallo.

Spilla Minoru

È una spilla con zaffiri, diamanti e rubini, un omaggio alla sua passione per i cavalli e implicito omaggio anche a Elisabetta II. Il prezioso risale all'epoca di re Edoardo VII: fu lui a commissionare una spilla in onore di uno dei suoi cavalli da corsa, che si chiamava proprio Minoru. Nel 1909 la vittoria del puledro rese il sovrano il primo monarca regnante a vincere il Derby. I colori delle pietre non sono casuali: rosso e azzurro erano proprio i colori da corsa del sovrano. Il gioiello è una sorta di portafortuna, quando ci sono delle gare.