La regina Camilla sfoggia un cappello già indossato nove anni fa, come mai la sovrana ha riciclato l'accessorio La moglie di re Carlo ha preso parte alla manifestazione ippica di Cheltenham, che la appassiona particolarmente. Si è presentata all'evento con un cappotto verde e un copricapo già visto, ma c'è un motivo particolare.

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Camilla

La regina Camilla partecipa all'annuale Festival ippico di Cheltenham. La tradizionale manifestazione equestre si svolge nell'ippodromo dell'omonima città del Gloucestershire e dura tre giorni e vede la partecipazione dei migliori cavalli del Regno Unito che partecipano a diverse gare come la Cheltenham Gold Cup, la Champion Hurdle, la Queen Mother Champion Chase e la World Hurdle. Questo evento è famoso per la sua atmosfera, in modo particolare per il "ruggito di Cheltenham", che si riferisce al livello elevato di rumore generato dalla folla quando lo starter solleva il nastro per la prima corsa inaugurale.

La regina Camilla

La moglie di Carlo III è un habitué di questa manifestazione e oltre a parteciparvi regolarmente è anche membro onorario del Jockey Club, che gestisce l'evento sportivo. Arrivata il secondo giorno, accompagnata dai figli, la regina si è seduta sul palco reale dove la aspettavano la principessa Anna, nota appassionata di equitazione, i figli di lei, Zara Tindall con il marito Mike, oltre alla principessa Eugenia con il marito Jack Brooksbank e l'amica di Camilla, nonché compagna ufficiale della regina, Lady Sarah Keswick.

La regina Camilla

Perché la regina ha riciclato un cappello

La regina Camilla si è presentata con un look elegante composto da una completo Anna Valentine: gonna in pelle scamosciata marrone, camicia con stampa leopardata abbinata e un cappotto di cashmere verde scuro. Ai piedi sfoggiava i suoi stivali neri preferiti firmati Russell & Bromley mentre la borsa a mano in pelle era di Demiller London. I cappello grigio a tesa larga in pelo è del negozio londinese Lock & Co. e a guardarlo bene sembra che sia stato già visto sul capo della sovrana.

La regina Camilla

L'accessorio ha almeno 9 anni ed è stato sfoggiato nel 2015 allo stesso evento, quando Camilla era ancora la duchessa di Cornovaglia ed era stata fotografata con i figli. Nonostante la regina sia nota per riutilizzare gli abiti, di recente in occasione de Commonwelth Day aveva indossato un vestito con cui era già apparsa a novembre, questa volta l'outfit sostenibile era il dress code dell'evento. Gli organizzatori, infatti, gli organizzatori avevano incoraggiato gli spettatori a indossare abiti sostenibili per la giornata di mercoledì, denominata "Style Wednesday".

La regina Camilla nel 2015 con i figli

Il significato della spilla di Camilla

Un particolare del look della regina non è passato inosservato. Camilla aveva appuntato sul suo cappotto una spilla portafortuna legata alle corse dei cavalli. Conosciuta come la spilla a ferro di cavallo, ha una forma evocativa ed è decorata con tre rubini e quattro zaffiri, oltre che una serie di diamanti che si dice riportino la parola giapponese "Minoru", un cavallo purosangue che portò Edoardo VII al delle vittorie da record. L'animale "andò in pensione" nel 1910 dopo aver partecipato a 13 gare, vincendone sette.

La spilla della regina Camilla