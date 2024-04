video suggerito

Jacques e Gabriella in versione rock, i gemelli di Monaco con i chiodi in pelle coordinati I principi sedevano nella tribuna d'onore in occasione dell'E-Prix di Monte-Carlo, i bambini hanno sfoggiato look alternativi e abbinati.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco con i figli

Charlene di Monaco accompagna il marito Alberto II e i figli all'E-Prix del principato, la gare di macchine elettriche che si disputa nella città-stato durante gli anni dispari. I Grimaldi sedevano nella tribuna d'onore e hanno preso parte alla premiazione dei vincitori, consegnando le coppe al primo e al secondo classificato. I veri protagonisti della giornata, però, sono stati indubbiamente i gemelli Jacques e Gabriella, che hanno sfoggiato look coordinati composti da chiodo di pelle e mocassini, rosa per lei e nero per lui. Uno stile decisamente rock che si sposa perfettamente con la nuova generazione di principi.

Charlene di Monaco con la principessa Gabriella

Il look di Charlene di Monaco

In quanto ad abiti anche la principessa ha dato prova di estrema eleganza. Lo stile dell'ex nuotatrice è sempre sofisticato, anche quando opta per un abbigliamento un po' più casual. Per presenziare alla gara automobilistica la principessa ha optato per un paio di pantaloni bianchi cargo in tessuto tecnico firmato Louis Vuitton dal valore di 2440 euro. Anche la giacca era del marchio ammiraglio di LVMH, un modello nero da 4mila euro con chiusura a zip sul davanti dal taglio sartoriale e molto particolare, caratterizzato un bordo finale irregolare.

Alberto II di Monaco con il principe Jacques

Completano il look un paio di décolleté della Maison francese con tacco medio e punta. La cosa che ha più attirato l'attenzione dei fan, però, sono stati i capelli della moglie di Alberto II. Alla principessa piace cambiare e dopo essere stata fotografata appena una settimana fa ad Amburgo con una nuova frangetta, questa volta ha optato per un hair look caratterizzato da un ciuffo laterale.