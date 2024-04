video suggerito

L’anniversario di William e Kate nel periodo più buio, foto del matrimonio e dedica sui social Sul profilo ufficiale di William e Kate è apparsa una foto del loro matrimonio: “Tredici anni fa, oggi”, si legge nella didascalia. Il 29 aprile 2011 i due si univano in matrimonio e ora, in uno dei periodi più difficili, la coppia continua a rimanere insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Tredici anni fa, oggi". È questa la frase che accompagna la foto pubblicata da William e Kate per celebrare il loro anniversario di matrimonio. Lo scatto, di Millie Pilkington, ritrae i principi del Galles in bianco e nero ed è stato pubblicato sulla pagina ufficiale della coppia.

"Tredici anni fa, oggi"

Il 29 aprile 2011 il principe William e la "commoner"(termine usato per indicare chi non ha sangue reale) Kate Middleton si univano in matrimonio. I due si conoscono all'Università di St. Andrews, in Scozia (lui si laurea in Geografia, lei in Storia dell'arte). L'annuncio del loro fidanzamento arriva il 16 novembre del 2010 e il giorno dopo la notizia è su tutti i giornali del mondo. A suggellare l'unione, l'anello di fidanzamento di Lady Diana. Quasi due miliardi di persone seguirono la diretta tv del loro matrimonio, mentre erano in due milioni ad assistere al bacio scambiato sul balcone di Buckigham Palace. Il 22 luglio 2013 nasce il primogenito George, il 2 maggio 2015 Charlotte e il 23 aprile 2018 Louis.

La malattia di Kate Middleton

Che William e Kate sia la coppia reale più amata dagli inglesi è cosa nota. I due sono sempre apparsi affiatati e perfetti, inscalfibili nonostante i gossip sui tradimenti di lui o gli scossoni che la monarchia ha subito negli ultimi anni (dai misteri che avvolgono la morte di Lady Diana alla scomparsa della regina Elisabetta). A turbare la serenità dei principi del Galles, la notizia del tumore di Kate, annunciato in un video proprio da lei stessa. Prima della comunicazione ufficiale, sui vari tabloid e giornali si rincorrevano illazioni, fake news e teorie del complotto sulle sorti della principessa. La malattia sembra aver fortificato l'unione della coppia, e William – secondo quanto riportato dal Telegraph – si è detto: "estremamente orgoglioso della moglie, per il coraggio dimostrato sin da quando è stata operata a gennaio".

