“William tradisce Kate”, il gossip in tendenza mondiale con la pratica sessuale del pegging Un polverone nato da un gossip non verificato dell’account Instagram DeuxMoi, che ha pubblicato e poi rimosso la storia dettagliata della passione del principe William per il pedding e della ritrosia di Kate Middleton, ben contenta di lasciargli vivere storie extraconiugali piuttosto che rispondere personalmente di certe pratiche sessuali.

#PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging sono due hashtag di tendenza mondiale su Twitter. Perché? Un polverone nato da un gossip non verificato dell'account Instagram DeuxMoi, che specifica nella sua short bio che "le dichiarazioni rese su questo conto non sono state confermate in modo indipendente. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti". Così, tanto per mettere le mani avanti. Cosa che però non ha impedito all'account stesso di arrivare a un milione e mezzo di followers e generare così notizie gigantesche, spesso di richiamo internazionale.

Le relazioni extraconiugali e la pratica del pedding

Come quella del tradimento del principe William ai danni di Kate Middleton. La persona che ha inviato il messaggio alla pagina ha iniziato scrivendo: "È così spinto che sono quasi troppo scosso per condividerlo con te (ma lo farò comunque)", poi i dettagli di quello che in breve tempo è diventato un gossip, più divertente che altro, sulla bocca di tutti.

La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto di Pulcinella a Londra e nel set dell'aristocrazia inglese, ed è argomento di conversazione di feste e redazioni. A una recente festa dei media, mi è stato detto che il vero motivo della relazione era l'amore del reale in questione per la pratica del pegging, in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi. Alla moglie non importa di lei, in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell'ultima donna.

Cos'è il pegging? Nient'altro che una forma di sesso anale, in cui una donna penetra l'uomo con un dildo strap-on. Inevitabile che finisse tutto in tendenza tra chi ci ha creduto senza indugi e chi ha colto l'occasione per un approccio ironico, a suon di meme e gif.

Il gossip del tradimento con Rose Hanbury

Sarebbe stata una bolla estiva scoppiata in fretta se non fosse che il chiacchiericcio virtuale si legasse a qualcosa che ha insidiato non poco la storia dei Duchi di Cambridge. Infatti, nell’aprile 2019 fu Le Figaro, con un articolo dettagliato a firma della giornalista britannica Nicole Cliffe, a parlare di una presunta relazione extraconiugale tra Rose Hanbury e il principe William. Media e sudditi impazziti per lei, la rivale ex modella 35enne, vicina di casa di Anmer Hall, sposata con il marchese David de Cholmondeley (24 anni più grande e padre dei suoi tre figli).

Rose Hanbury

Ovviamente mai nessuna conferma se non la distanza siderale tra Rose e i coniugi reali, fin quando Kate avrebbe deciso di riabbracciarla in occasione della messa del 5 gennaio 2020 a Sandringham. Foto che fecero il giro del mondo non per quello che mostravano, ma per quello che significavano: un armistizio o forse solo un modo per mettere a tacere il gossip con una delle tante "manovre pubbliche" consigliate da esperti della comunicazione a tutta la famiglia reale.