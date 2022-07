Il principe George compie 9 anni, nella foto il figlio di William e Kate somiglia al papà da piccolo Il principe George di Cambridge compie oggi 9 anni e come da tradizione da Kensington Palace arriva la foto del festeggiato: la somiglianza del futuro re con papà William da piccolo è evidente a tutti, una foto la attesta.

A cura di Gaia Martino

Per il compleanno del principe George, mamma Kate Middleton e papà William hanno condiviso una sua foto sui loro profili social ufficiali, come da tradizione. Dopo essere stato fotografato durante il Giubileo di Platino al fianco della bis nonna, la Regina Elisabetta, nelle ultime ore è stato reso pubblico un nuovo scatto da Kensington Palace. Nove candeline per il primogenito della coppia di reali che sfoggia un dolcissimo sorriso: in molti hanno notato la somiglianza con il papà da piccolo.

La foto del festeggiato, il principe George

Tocca a George adesso festeggiare il suo compleanno: come da tradizione, dopo gli auguri social per il principe Louis e la principessa Charlotte ad aprile e a maggio, il duca e la duchessa di Cambridge hanno reso pubblica la foto del loro figlio festeggiato. Il principe George oggi, 22 luglio 2022, compie 9 anni. Il primogenito di William e Kate, colui che ricoprirà l'incarico più alto di casa Windsor, sfoggia un sorriso gioioso. È questo quello che si vede in primo piano, alle sue spalle sembrerebbe esserci una spiaggia. In molti hanno notato l'incredibile somiglianza con il papà da piccolo: con una foto un utente su Twitter ha dimostrato tale tesi. "È il gemello di William" ha scritto.

Il principe George diventerà re

Oggi compie solo 9 anni ma sulle spalle porta con sé un'eredità importante. È il terzo in linea di successione al trono dopo il nonno, il principe Carlo, e il papà William, e secondo i tabloid britannici George avrebbe scoperto che diventerà re nell'estate 2020, quando ha compiuto 7 anni. I genitori avrebbero deciso di renderlo partecipe del ruolo che presto ricoprirà per non farglielo scoprire da terzi e l'anno scorso gli hanno regalato una prima incredibile esperienza. Per la prima volta baby George ha preso parte ad una partita di calcio: insieme ai genitori, con un elegante completo, era sugli spalti della finale di Euro 2020. Un esperto della Royal Family raccontò che era stata mamma Kate ad insistere a fargli indossare l'abito elegante affinché imparasse già da ora ad abituarsi agli abiti reali.