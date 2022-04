Il principe Louis compie 4 anni: nelle foto ufficiali è sbarazzino col bermuda e il maglione a stelle Oggi, il 23 aprile, il principe Louis di Cambridge compie 4 anni e, come da tradizione, il compleanno è stato celebrato con dei ritratti ufficiali. A realizzarli è stata la mamma Kate Middleton, che per lui ha pensato a un originale look da lord.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 23 aprile 2022, è una giornata davvero speciale per i Cambridge: il piccolo di casa, il principino Louis, compie 4 anni e giorno dopo giorno diventa sempre di più un ometto. Come da tradizione, è diventato protagonista di una serie di adorabili ritratti condivisi sulle pagine social della Royal Family, dove è apparso sorridente, splendido e spensierato. A immortalarlo non è stato nessun fotografo professionista ma la mamma Kate Middleton, che ha saputo dare risalto al suo innato animo giocoso e sbarazzino. Il look che ha sfoggiato per gli scatti ufficiali? È da piccolo lord, anche se non sono mancati i dettagli originali e colorati.

Kate Middleton è ancora una volta fotografa

Chi ha immortalato il piccolo Louis per il suo compleanno? Kate Middleton, che ancora una volta ha dimostrato di avere delle incredibili doti da fotografa. Nessun ritratto formale o posato, la Duchessa ha deciso di ritrarre il figlio in una versione "scatenata", ovvero mentre gioca a cricket sulla spiaggia di Holkham, nel Norfolk. Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si guardano questi scatti? Il terzogenito di casa Cambridge non solo è un peperino, ma somiglia anche in modo impressionante a papà William quando era piccolo. Certo, a differenza del padre ha pochissime possibilità di salire sul trono inglese, ma è chiaro che è già un piccolo lord nonostante la tenera età.

Il ritratto per i 4 anni del principe Louis

Il look da lord del principe Louis

Cosa c'è di più bello per un bambino del correre libero su una spiaggia praticamente deserta? È proprio quanto fatto dal principino Louis nelle foto per i suoi 4 anni, nelle quali appare divertito, super elegante e a piedi nudi. Cosa ha indossato per un evento tanto importante? Ha rispettato la tradizione Royals dei bermuda (che devono essere indossati da tutti i maschietti di corte fino a una certa età), scegliendo un modello verde petrolio, e ha completato il tutto con una camicia a quadretti e con un originale maglione grigio con delle stelle colorate sul petto. I capelli biondi sono perfettamente ordinati anche mentre corre. Insomma, Louis non ha nulla da invidiare ai fratellini George e Charlotte: quand'è che la mamma e il papà cominceranno a portarlo più spesso con loro agli eventi ufficiali?