Camilla in blu al Royal Ascot: la spilla è un omaggio a Kate Middleton (e vale 10 milioni) Per il primo giorno del Royal Ascot, la regina ha scelto un look monocromatico con preziosa spilla in diamanti e zaffiri, in omaggio a Kate Middleton.

A cura di Giusy Dente

Carlo e Camilla

C'è grande fermento nella famiglia reale, per il Royal Ascot appena cominciato. È noto l'amore della monarchia britannica per le corse dei cavalli: Elisabetta II era una grande appassionata ed è stata sempre presente alla competizione. Ma questo evento sportivo, uno dei più importanti in Inghilterra, è molto più di una semplice gara: è un appuntamento mondano a tutti gli effetti, che richiede anche un rigido dress code. Quest'anno re Carlo III e la regina Camilla hanno quattro cavalli iscritti, dunque non potevano mancare nella prima giornata della gara. Assente Kate Middleton, solitamente in prima fila negli anni precedenti. Ma la regina, le ha reso omaggio con la sua spilla.

Camilla apre in blu il Royal Ascot

Quella appena cominciata sarà una settimana densa di impegni per Carlo e Camilla. Dopo aver partecipato al Trooping the Colour sabato (con look salvia, perle e spilla preziosa) e al Garter Day lunedì, la coppia reale ha partecipato al primo giorno del Royal Ascot. Erano presenti anche il duca e la duchessa di Wellington, la principessa Anna, il direttore delle corse reali John Warren, Lady Gabriella Kingston, la sorella della regina Camilla. L'evento richiede un rigido dress code ai suoi ospiti. Agli uomini, per esempio, è richiesto di indossare un abito da mattina scuro (nero, grigio o blu) con gilet, cravatta, cappello a cilindro. Per le donne, invece, sì ad abiti da giorno bon ton con look floreali, pois, colori pastello e, ovviamente, l'immancabile cappello stravagante. Camilla per la prima giornata ha scelto un look monocromatico blu a cui ha aggiunto una preziosa spilla.

Il significato della spilla di Camilla

Impossibile non notare la spilla di zaffiri e diamanti appuntata all'abito della regina. Il gioiello, potrebbe essere un omaggio a Kate Middleton, per la prima volta assente all'evento. La principessa si sta sottoponendo alle cure per il cancro: ha partecipato a sorpresa al Trooping the Colour, facendosi vedere per la prima volta dopo mesi. In questo periodo, infatti, si sta dedicando unicamente alla salute e ha messo in pausa tutti gli impegni pubblici. Difficilmente la si vedrà nuovamente nei prossimi giorni, al Royal Ascot. Eppure, in qualche modo, la principessa era ugualmente presente: lo era attraverso la spilla di Camilla.

La spilla apparteneva alla regina Vittoria e somiglia molto all'iconico anello di fidanzamento della Principessa di Galles. Sembra che pesi circa 40 carati e avrebbe un valore di circa 10 milioni di dollari. Il gioiello fu commissionato dal principe Alberto e presentato alla regina Vittoria il giorno del loro matrimonio nel 1840. Si dice che proprio la spilla abbia ispirato l'anello di fidanzamento di Kate Middleton, in origine regalato dal principe Carlo alla principessa Diana.