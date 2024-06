video suggerito

Camilla regina di originalità al Royal Ascot: abbina il cappello di piume alla spilla di Elisabetta II La regina Camilla è stata la grande protagonista della quarta giornata del Royal Ascot, in occasione della quale ha sorpreso tutti con un maxi cappello di piume: ecco chi ha firmato il suo look pastello.

A cura di Valeria Paglionico

A meno di una settimana dall'atteso Trooping the Colour, la tradizionale parata dedicata al re che quest'anno ha segnato il ritorno in pubblico di Kate Middleton, i membri di casa Windsor sono tornati a essere super impegnati con uno degli eventi più attesi della stagione. Si tratta del Royal Ascot, le corse di cavalli che si tengono all'ippodromo di Ascot, nel Berkshire, a cui prendono parte regolarmente i membri più in vista dell'aristocrazia britannica. Il dress code imposto per l'occasione è rigidissimo ma consente alle donne di concedersi un tocco di stravaganza con dei capelli colorati e originali. La regina Camilla non se lo è lasciato dire due volte ed è riuscita a sorprendere tutti con un accessorio davvero sopra le righe: ecco chi ha firmato il suo look per la quarta giornata.

Chi ha firmato il cappello di pelo di Camilla

La regina Camilla è ormai una vera e propria icona di stile in Gran Bretagna e non sorprende che al Royal Ascot si stia distinguendo per eleganza. Dopo il debutto in blu cobalto, per la quarta giornata ha scelto una tinta più tenue, l'azzurro pastello. Ha indossato un abito firmato Anna Valentine con gonna scampanata alla caviglia e bustier con maniche lunghe e volant a "effetto giacca" sul davanti, il tutto arricchito da micro paillettes lungo le cuciture. A completare l'outfit non poteva mancare il cappello in tinta, questa volta declinato in una versione decisamente esuberante. A realizzarlo appositamente per lei è stato il brand Philip Treacy, che da sempre firma i suoi copricapi e che in quest'occasione ha ideato un modello a falda larga ricoperto di piume color pastello. In quante riusciranno di fare di meglio al Royal Ascot?

Camilla in Anna Valentine

La storia della spilla con la stella a otto punte

Ad attirare le attenzioni dei media è stata anche la preziosa spilla che la regina Camilla ha agganciato all'abito pastello, una stella a otto punte con al suo interno un cerchio, entrambi tempestati di scintillanti diamanti. I più attenti di sicuro la ricorderanno: si tratta della Jardine Star Brooch, uno dei gioielli preferiti della compianta Elisabetta II, che quando era in vita la indossò spesso in diverse occasioni, dagli eventi commemorativi al Giubileo di Diamanti. Risale al 1981, anno in cui Lady Jardine morì, lasciandola in eredità alla vecchia sovrana. Chi era Lady Jardine? Non si sa con esattezza, l'unica cosa certa è che faceva parte di una famiglia aristocratica scozzese che probabilmente aveva dei legami con i Windsor.

Camilla con cappello Philip Treacy