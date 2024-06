video suggerito

La regina Camilla al Royal Ascot: il significato della spilla tartaruga che illumina l’abito bianco Per il terzo giorno del Royal Ascot 2024, la regina ha sfoggiato un abito bianco estivo plissettato perfetto per una giornata all’ippodromo nel Berkshire. Per l’occasione il look era illuminato da una spilla di smeraldi quasi a forma di tartaruga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla

A brillare durante il terzo giorno del Royal Ascot 2024 è la regina Camilla. Sul prato dell'ippodromo di Ascot, nel Berkshire, la sovrana era splendente e regala in un look total white sul quale spiccava una meravigliosa spilla a forma di tartaruga. Se nei giorni precedenti a incantare tutti erano state soprattutto Carole Middleton, madre di Kate, alla sua prima apparizione pubblica dopo la malattia della figlia, Beatrice ed Eugenia di York, nella terza giornata splende Zara Tindall. La figlia della principessa Anna era una moderna Cenerentola in un abito azzurro polvere e un pixie cut davvero contemporaneo.

Il look total white della regina Camilla

La regina Camilla è elegantissima con un look estivo total white per il terzo giorno del Royal Ascot. Come per il secondo giorno, la sovrana sfoggia un abito in seta plissettato firmato Dior custom made per l'evento abbinato a una borsa piccola in pelle firmata Anna Valentine. Il cappello a falda larga con un grande fiore laterale era firmato come sempre dal designer londinese Philip Treacy. A risaltare, però, è stata la spilla di diamanti e smeraldi che illuminava la mise bianca. La forma del gioiello della collezione reale ricordava quella di una tartaruga ma in realtà si tratta di un prezioso monile che ha un significato storico molto radicato e profondo, realizzato e indossato per il Delhi Durbar nel 1911. Quest'ultima era la cerimonia con cui veniva incoronato il successore alla guida dell'impero d'India, ossia re Giorgio V, nonno di Elisabetta II.

La spilla con un grande smeraldo al centro è stata donata in occasione del Purdah party e realizzata dalle Ladies of India, un gruppo di dame presenti alla corte del maragià che aveva realizzato una serie di gioielli proprio per Mary Teck, la regina e consorte di Giorgio V, . Come la spilla indossata negli scorsi giorni al Royal Ascot, anche questa è stata ereditata da Elisabetta II che poi l'ha passata alla nuora, che ha scelto di sfoggiarla in occasione del Ladies day, il titolo della terza giornata del Royal Ascot.