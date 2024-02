La principessa Anna prende il posto di Carlo III (e indossa una borsa low-cost) La principessa Anna ha sostituito re Carlo III in un impegno pubblico, dopo che al sovrano è stato diagnosticato un cancro, malattia che l’ha costretto ad annullare tutti gli impegni pubblici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La principessa Anna

Le notizie relative alle condizioni di salute di Carlo III hanno fatto il giro del mondo. Al sovrano britannico è stato diagnosticato un cancro, scoperto in occasione dei controlli operati nell'ambito dell'intervento alla prostata a cui si è sottoposto. Mentre il figlio Harry ha subito telefonato al padre e nei prossimi giorni volerà nel Regno Unito per fare visita al re, che nel frattempo ha sospeso tutti gli impegni pubblici, come riportato da Buckingham Palace. A pochi giorni dalle dimissioni del re dalla London Clinic, dunque, toccherà a Camilla Parker Bowles, al figlio William e alla principessa Anna sostituire Carlo III nei suoi impegni pubblici.

La principessa Anna al posto del fratello re Carlo III

La principessa Anna ha preso il posto del fratello re Carlo III in occasione dell'inaugurazione della Nuova Unità di pronto soccorso del Wiltshire, una contea a sud ovest del Regno Unito. La sorella del re ha indossato una mise tradizionale ma informale, optando per un intero look sui toni del grigio. Anna d'Inghilterra ha sfoggiato un cappotto grigio polvere del brand britannico Cotswold Collections, abbinato a una gonna tartan grigia e a degli stivali neri al ginocchio.

Il re Carlo III con la principessa Anna

La borsa della principessa Anna comprata al gift shop

Dell'intero look della principessa Anna, però, colpisce soprattutto l'accessorio scelto. La sorella di re Carlo III porta con sé una borsa nera in pelle a spalla, modello Jura, che si può trovare allo shop del castello di Balmoral, una delle residenze della Famiglia Reale britannica. Balmoral è una residenza privata molto amata dalla famiglia, che si trova nella zona dell'Aberdeenshire, in Scozia. Il castello è aperto al pubblico durante l'anno, tranne nel mese d'agosto quando la regina prima e il re ora, si trasferiscono per trascorrervi le vacanze estive. La borsa del gift shop scelta dalla principessa Anna costa 80 sterline ed è acquistabile anche online.

