Camilla in pubblico con Carlo: è al suo fianco con l'accessorio dedicato a Elisabetta II Buckingham Palace ha fatto sapere che Carlo III ha un cancro e che al momento ha annullato tutti gli impegni ufficiali. Prima dell'annuncio, però, era apparso in pubblico con Camilla a Sandringham.

A cura di Valeria Paglionico

Buckingham Palace ha fatto un nuovo annuncio ufficiale: a pochi giorni dalla fine del ricovero a causa di un problema alla prostata, il re Carlo III ha fatto sapere di avere un cancro. Sebbene al momento non si conoscano ancora ulteriori dettagli sulla malattia, la cosa certa è che il sovrano ha annullato tutti gli eventi ufficiali in programma per fare le terapie necessarie. Ieri, però, era apparso nuovamente in pubblico dopo il periodo trascorso alla Clinic London: con la moglie Camilla aveva partecipato alla messa domenicale, lasciandosi immortalare fuori la St Mary Magdalene Church di Sandringham.

L'omaggio di Camilla a Elisabetta II

Ieri mattina re Carlo III è apparso per l'ultima volta in pubblico prima di annunciare di aver cominciato delle cure contro il cancro. Cappotto cammello e pantaloni classici, il sovrano sembrava rilassato e tranquillo nonostante il momento difficile. Al suo fianco c'era Camila che, dopo averlo sostenuto per tutto il ricovero, ora non può fare a meno di continuare a stargli accanto. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ne ha approfittato per nascondere un dolce omaggio nel suo look. Dopo la gonna tartan dedicata al marito e il braccialetto portafortuna, ora ha fatto una piccola dedica glamour alla compianta Elisabetta II: ha sfoggiato uno dei suoi tanto amati ombrelli trasparenti.

Camilla col suo cappello preferito

Per la messa domenicale alla Church of St Mary Magdalene, la chiesa di Sandringham, Camilla ha puntato tutto sul bon-ton con un maxi cappotto di Anna Valentine, per la precisione un modello color prugna lungo fino alle caviglie, contraddistinto da una cintura che ha segnato il punto vita. Non ha rinunciato ai suoi accessori preferiti, dal cappello di pelliccia marrone di Lock & Co. Hatters alla borsetta verde bosco di DeMellier, fino ad arrivare ai braccialetti col quadrifoglio di Van Cleef & Arpels. Ora sarà lei a prendere ufficialmente il posto di Carlo, visto che non si sa quand'è che riprenderà a ricoprire il suo ruolo da re?

