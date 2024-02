Re Carlo è tornato a Londra insieme alla regina Camilla per riprendere le cure Carlo III è tornato a Londra per riprendere le cure, a due settimane dalla diagnosi di una forma di cancro, scoperta in occasione di un intervento alla prostata. Il re ha fatto rientro a Clarence House insieme alla moglie Camilla Parker Bowles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Re Carlo III è tornato a Londra per riprendere le cure. Il sovrano del Regno Unito aveva lasciato la residenza di Londra, Clarence House, per trascorrere un po' di giorni a Sandringham con la regina Camilla. Lo scorso 5 febbraio, infatti, aCarlo è stato diagnosticato un cancro, anche se Buckingham Palace non ha reso noto che tipo di tumore abbia colto il sovrano. L'unica cosa che sappiamo è che la diagnosi è arrivata in occasione dei controlli relativi a un intervento alla prostata.

Come sta re Carlo III: le condizioni del sovrano

Per adesso sono davvero poche le notizie che filtrano dall'entourage della Famiglia Reale. Quello che è certo è che Carlo III ha annullato gli impegni pubblici: a ricoprire il suo ruolo nelle occasioni istituzionali saranno la moglie Camilla, il figlio William e i fratelli Anna ed Edoardo. Nei giorni trascorsi nel Norfolk, a Sandringham, re Carlo ha rilasciato una prima dichiarazione pubblica, ringraziando i sudditi per i loro pensieri e ringraziamenti.

Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, come il Telegraph, Carlo III sarebbe dispiaciuto di aver dovuto rinunciare agli impegni istituzionali, dovendo limitare al massimo la sua presenza in pubblico. La vicinanza di Camilla, secondo quando trapela da Buckingham Palace, sarebbe imprescindibile per il re, visto che la sua presenza sembra indispensabile per mantenere alto il suo umore. Camilla Parker Bowles sta cercando di assolvere a tutti i suoi impegni reali, anche per non deludere re Carlo III. Vedremo se nei prossimi giorni, la coppia reale fornirà ulteriori dettagli sulle condizioni del sovrano e sulle sue cure.