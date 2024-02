Camilla Parker Bowles ricicla un abito nero mentre lascia Clarence House con re Carlo Camilla Parker Bowles ha lasciato Clarence House insieme al marito re Carlo III, per trasferirsi in una delle tenute di campagna della Famiglia Reale inglese. Immortalata in macchina, la regina indossava un abito che ha riciclato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Camilla Parker Bowles

La regina Camilla ha lasciato Clarence House, la residenza privata dove vive insieme al marito re Carlo III, a cui pochi giorni fa è stata diagnosticata una forma di cancro. Per la prima volta dall'annuncio, il re è stato visto lasciare il palazzo a bordo della Bentley reale, subito dopo il colloquio con il figlio Harry, tornato dagli Stati Uniti per far visita al padre. Carlo e Camilla Parker Bowles avrebbero lasciato Londra per dirigersi a Sandringham, nella contea di Norkfolk.

Camilla e Carlo lasciano Clarence House

La regina Camilla lascia Clarence House con un abito nero

Camilla Parker Bowles è stata immortalata mentre lascia la residenza di Londra insieme al marito Carlo III. Mentre affrontano insieme questo momento delicato per loro vita di coppia e per la monarchia britannica, la regina si occuperà anche di prendere il posto del consorte negli impegni pubblici. Uscita da Clarence House, Camilla ha salutato i giornalisti sorridendo mentre indossava un abito nero con uno scollo a V appena accennato. Sotto l'abito di Fiona Clare Couture, la designer più amata dalla regina, Camilla ha sfoggiato una camicia bianca con maniche a palloncino. Questo stesso abito è stato già indossato dalla sovrana nel 2022, nei giorni che precedono il Remembrance Day, un'occasione solenne per la monarchia inglese, dove il dress code nero è d'obbligo. Per questi giorni davvero complessi, dunque, la coppia reale si ritirerà nella tenuta di campagna per dedicarsi alle cure di Carlo e stare lontano dai riflettori di un Paese che attende di avere notizie riguardo le condizioni del re.