video suggerito

Perché la regina Camilla ha infranto il protocollo reale durante il tour dell’Australia Si è appena concluso il Royal Tour in Australia di Carlo e Camilla ma si continua a parlare della regina, il motivo? Ha infranto il protocollo reale e lo ha fatto in modo tutt’altro che casuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è appena concluso il Royal Tour in Australia della famiglia reale inglese, il primo organizzato dopo il momento difficile vissuto negli ultimi mesi a causa della malattia di Carlo III e Kate Middleton. Certo, dall'itinerario sono state eliminate le isole Fiji e la Nuova Zelanda, ma è chiaro che le condizioni di salute del re stanno andando gradualmente a migliorare grazie alle cure a cui si sottopone regolarmente. Ad accompagnarlo in questo viaggio oltreoceano non poteva che esserci la moglie Camilla che, come da tradizione, ne ha approfittato per rendere omaggio ai paesi visitati con degli abiti tipici. Il dettaglio che in pochi hanno notato? Durante il tour si è anche ritrovata a infrangere il protocollo.

Camilla contro l'etichetta reale in Australia

Il viaggio in Australia di Carlo e Camilla non era cominciato col piede giusto, basti pensare che a Canberra erano stati accolti dalla senatrice Lidia Thorpe che li accusava di genocidio contro il suo popolo. Col passare dei giorni, poi, i due hanno conquistato tutti tra collane di conchiglie dal significato simbolico, abiti tipici e omaggi al paese. La regina, inoltre, ha temporaneamente rinunciato all'aura di perfezione che solitamente viene associata ai Windsor e ha mostrato il suo lato più "umano", in che modo? Si è scattata selfie con la folla presente e ha addirittura pianto di fronte i riflettori durante l'ultimo giorno del viaggio. L'unico piccolo inconveniente è che si tratta di atteggiamenti assolutamente vietati dal protocollo reale che, al contrario, richiede ai reali di rimanere sempre super formali e "a distanza" dai sudditi.

La nuova strategia di comunicazione della Royal Family

Per quale motivo la regina Camilla ha potuto stravolgere la rigida etichetta reale senza creare troppo scalpore? Non si tratta di una distrazione ma di una precisa strategia di comunicazione: la Royal Family sta provando a evolvere i suoi usi e le sue abitudini. Se un tempo Elisabetta II non avrebbe mai osato fare cose tanto "rivoluzionarie", ora la nuova sovrana, mostrandosi meno rigida e "ingabbiata" tra regole severe e antiquate, prova a ottenere approvazione anche tra i giovanissimi. L'obiettivo è avvicinare ancora di più il popolo alla monarchia (basti pensare al fatto che sempre Camilla vorrebbe anche debuttare su TikTok). Questa inedita "apertura" dei reali si rivelerà utile ai fini di un sempre maggiore consenso popolare?