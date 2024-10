Perché re Carlo III a Samoa ha indossato una collana “di conchiglie”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua il Royal Tour di re Carlo III, il primo dopo la malattia dello scorso gennaio, a cui ha potuto partecipare solo dopo l'ok dei medici, che gli hanno consentito di mettere temporaneamente in pausa le cure contro il cancro. Insieme alla moglie Camilla è volato in Australia e ora sta partecipando a una serie di eventi ufficiali in rappresentanza della corona inglese. Ieri, ad esempio, ha presenziato e parlato al vertice dei Paesi del Commonwealth che si è svolto ad Apia, capitale delle isole Samoa, e per l'occasione ha dovuto indossare un'originale collana che sembra essere fatta di conchiglie: ecco il suo significato simbolico.

Il regalo ricevuto dal re Carlo III alle isole Samoa

Se qualche giorno fa la regina Camilla aveva attirato l'attenzione dei media con la sua tunica a "effetto pigiama" (con cui aveva semplicemente reso omaggio alla cultura delle isole Samoa), ora è stato il marito Carlo a essere finito al centro del mirino degli appassionati di stile. Per il Commonwealth Heads of Government Meeting ha infatti indossato un elegantissimo completo color sabbia abbinato a camicia e cravatta d'ordinanza ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con una lunga collana che sembra essere fatta di conchiglie. Di cosa si tratta? Di una ‘Ula Fala, un prodotto d'artigianato tipico di Samoa con cui il re è stato omaggiato all'arrivo ad Apia.

Re Carlo III al Commonwealth Heads of Government Meeting

Il significato simbolico dell'Ula Fala

La cosa che in pochi sanno è che gli ‘Ula Fala, le collane tipiche delle isole Samoa, nascondono un profondo significato simbolico. Vengono fatte a mano con il frutto essiccato del pandano, frutto locale che ricorda il gusto della mandorla e della vaniglia, e sono considerate un simbolo di potere, rispetto e onore per la persona che la indossa. Vanno sfoggiate durante le occasioni speciali ma sono riservate solo agli alti capi e agli oratori (quelle dipinte di rosso, in particolare, indicano l'appartenenza alla famiglia reale). Insomma, Carlo III non avrebbe potuto desiderare omaggio migliore