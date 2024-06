video suggerito

Perché la regina Camilla ha sfoggiato la spilla con la foto di Re Carlo alla cena di Stato In occasione della visita di Stato dell’Imperatore giapponese, Re Carlo e la regina Camilla hanno organizzato un ricevimento di Stato: durante la cena la sovrana ha sfoggiato una spilla con il ritratto del marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Camilla

In occasione del banchetto per la visita di Stato dell'Imperatore giapponese a Buckingham Palace, non è passata inosservata la spilla della regina Camilla. Mentre il Palazzo era tutto addobbato e decorato per il ricevimento, la sovrana si è distinta indossano una tiara prestigiosa ma soprattutto una speciale coccarda con la foto incorniciata del marito. Gli esperti di Royal Family non si sono però sorpresi contestualizzando la scelta come naturale nel percorso della consorte di un monarca.

Il significato della foto di Re Carlo sfoggiata da Camilla

La Regina Camilla ha indossato per la prima volta il nuovo Family Order (Ordine familiare reale) di Re Carlo III durante lo scintillante banchetto di Stato. Si tratta di una tradizione che appartiene ai Windsor da secoli: ogni sovrano commissiona una sorta di distintivo, di fatto una coccarda con la propria fotografia incorniciata, che le donne della Famiglia Reale devono sfoggiare nelle occasioni più rilevanti. La tradizione è stata istituita nel 19esimo secolo da re Giorgio IV: il ritratto del diamante è incastonato in un piccolo portaritratti di diamanti in oro bianco e giallo attaccato a un fiocco di seta. Durante le serate di gala si indossa sulla spalla sinistra. L'Ordine familiare reale della regina Elisabetta II è stato istituito nel 1952, anno dell'incoronazione: dalla sua morte, l'erede re Carlo non aveva ancora emesso il suo ordine, almeno fino a ora.

L'Ordine familiare reale della Regina Camilla

Come dimostra la fotografia sfoggiata da Camilla, anche Re Carlo III ha adesso un suo Ordine familiare reale. Il ritratto è stato realizzato in materiale sintetico simile all'avorio dalla miniaturista Elizabeth Meek MBE ed è la trasposizione olio su tela di una fotografia ufficiale del 2023 realizzata da Hugo Burnand che lo ritrae nell'uniforme di Ammiraglio della Flotta con la forma dell'Ordine Reale della Vittoria, la Stella della Giarrettiera, la Stella del Cardo, il Collare della Giarrettiera e gli Ordini del Collo dell'Ordine del Bagno e dell'Ordine Reale della Vittoria. Il gioielliere della Corona Mark Appleby ha progettato e realizzato l'Ordine familiare reale, mentre il fiocco di seta turchese è stato creato dal modista preferito di Camilla, Philip Treacy, che realizza spesso capelli per le donne della Famiglia Reale. Camilla ha indossato il suo nuovo Ordine di Famiglia, insieme a quello ricevuto dalla defunta Regina Elisabetta, su un abito ricamato in seta color crema di Fiona Clare.

Leggi anche Camilla regina di originalità al Royal Ascot: abbina il cappello di piume alla spilla di Elisabetta II

I sovrani britannici con gli imperatori giapponesi